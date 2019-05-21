Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları Yıldız Holding iftarında buluştu

Yıldız Holding, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar programında Sivil Toplum Kuruluşları başkanlarını bir araya getirdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar programında Sivil Toplum Kuruluşları başkanlarını bir araya getirdi. İftara Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Türk Kızılayı 1. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Cengiz, TÜGVA Genel Başkanı Enes Emiroğlu, Önder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, Ensar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Albayrak, MÜSİAD eski genel başkanlarından Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet Vakfı adına 29 Mayıs Üniversitesi Rektorü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşun başkan ve yöneticileri katıldı.

"STK’ların yaptığı çalışmaların çok büyük değeri var"

Ülker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ise, STK başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının muhtaçlara ve eğitim yardımına ihtiyaç duyan öğrencilere çok büyük yardımları olduğunu belirten Ülker, bu çalışmaların milletimiz için çok büyük değeri olduğunu dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise, iftar programında holding adına vakıf yetkililerine hitap etti. Ülker, kurucuları Sabri Ülker’in öğretileri ve ilkeleri doğrultusunda milletin memleketin menfaatine çalışan kurum ve kuruluşların her zaman yanında olmayı holding olarak sürdüreceklerini söyledi.

İftara katılan STK başkanları da Ülker camiasının her zaman yanlarında olduğunu söyledi. STK başkanları, bu yakın ilişkiden millet yararına çok hayırlı neticeler aldıklarını ifade etti.

