Sivil toplum örgütlerinden Kaşıkçı cinayeti aydınlatılsın çağrısı

Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılamamış olmasına Alman sivil toplum örgütleri de tepki gösterdi. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Cemal Kaşıkçı cinayetinin açıklığa kavuşturulması için Suudi Arabistan’dan bağımsız uluslararası bir soruşturmaya izin verilmesini talep etti.

Örgütün Almanya temsilcisi Christian Mihr, cinayetin aydınlatılması çabaları engellediği sürece Suudi Arabistan’la ilişkilerin normalleşmemesi gerektiğini belirtti. Mihr, Veliaht Prens Muhammed bin Selman sorumluluğu gerçekten üzerine aldıysa, cinayetin aydınlatılması ve ülkesinde cezaevinde bulunan bütün gazetecileri serbest bırakması gerektiğini dile getirdi.

Veliaht Prens, cinayetin sorumluluğunu aldığını söylemiş, ancak bu konuda emir verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Af Örgütü: Baskı hâlâ sürüyor

Uluslararası Af Örgütü de ülkede en az 30 kişi açıkça fikrini dile getirdiği veya gösteri hakkını kullandığı için parmaklıklar arkasında olduğunu belirterek, Suudi Arabistan’da gazeteci, insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine baskının hiç azalmadan sürdüğünü vurguladı.