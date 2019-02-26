Sivil toplum ve kamu temsilcileri, Antalya’da bir araya geldi

’Kamu-Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İş Birliği Projesi’ kapsamında, Antalya’da ’Sivil Toplum Günleri Toplantısı’ düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ali Gökay, "Beyin fırtınası yapmanızı bekliyoruz, bize yeni ve orijinal fikirler lazım" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca yürütülen ’Kamu-Sivil Toplum Kuruluşu (STK) İş Birliği Projesi’ kapsamında, Antalya’da ’Sivil Toplum Günleri Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda STK ve kamu sektörü temsilcileri, görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ali Gökay, Antalya İl Dernekler Müdürü Hüseyin Kurtay, Antalya, Isparta ve Burdur kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Işık olacağına inanıyorum"

Antalya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, STK’ların demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğuna dikkat çekti. Bolat, "Toplumun huzuru ve kalkınması için varız. Toplumun sorunlarını ele almak ve öğrenmek için toplum temsilcilerinin yönetime atılması ve kamuya rehberlik etmesi gerekir. Dolayısıyla demokrasinin ve toplumsal huzurun gereği olarak, STK’ların hesap verme sürecine katılması kaçınılmaz bir gerçektir. Düzenlenen proje çok önemlidir. Toplumsal huzurun sağlanması, taleplerin yerine ulaşmasında ve doğru kararlar alınmasında ışık olacağına inanıyorum" diye konuştu.