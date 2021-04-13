Sivilce patlatmak orucu bozar mı? Siyah nokta sıkmak abdest bozar mı?

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 13 Nisan itibariyle başladı. Müslüman vatandaşlar ilk sahurlarına 12 Nisan’ı 13 Nisan gecesine bağlayan gece kalktılar. Bir ay boyunca tutulacak olan orucun ilk günü için vatandaşlar niyet etti. Ancak Ramazan ayının en çok tartışılan ve araştırılan konularından olan orucu nelerin bozduğu sorusu da tekrar gündeme geldi.

SİVİLCE SIKMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Bu sebeple sivilce sıkmak orucu bozan bir durum değildir.

SİYAH NOKTA SIKMAK ORUCU VEYA ABDESTİ BOZAR MI?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Bu sebeple siyah nokta sıkmak orucu veya abdesti bozan bir durum değildir.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet Başkanlığı, orucu etkileyen ve etkilemeyen diğer durumlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: