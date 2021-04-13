Bazı Müslümanlar, oruç tutarken sivilce sıkmanın veya siyah nokta sıkmanın orucu bozabileceğinden endişe etti. Kadınların ve erkeklerin en ok araştırdığı konular arasında yer alan “Sivilce sıkmak orucu bozar mı?”, “Siyah nokta sıkmak abdest bozar mı?” sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

SİVİLCE SIKMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Bu sebeple sivilce sıkmak orucu bozan bir durum değildir.

SİYAH NOKTA SIKMAK ORUCU VEYA ABDESTİ BOZAR MI?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Bu sebeple siyah nokta sıkmak orucu veya abdesti bozan bir durum değildir.

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet Başkanlığı, orucu etkileyen ve etkilemeyen diğer durumlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: