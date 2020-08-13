Sivilce ve siyah noktaları sakın sıkmayın! İşte zararları...

Siyah noktalar ve sivilceler, özellikle de ergenlik döneminde sıkça karşılaşılan cilt problemlerdir. Aynaya baktığınızda yüzünüzü sivilce ve siyah noktalar ile kaplı görmekse epey can sıkıcı olabilir. Bu gibi durumlarda herkesin genel eğilimi söz konusu sivilce ya da siyah noktayı sıkmak olsa da, esas yapılmaması gereken, bunları sıkmamak olacaktır. Peki neden mi? İşte siyah nokta ve sivilceleri sıkmanın, cildinize olan 5 zararı...

1) YARA İZLERİ

Siyah noktalar ve sivilceler, sağlıklı bir şekilde sıkılmadığı takdirde cildinizde kalıcı yara izleri bırakabilir. Bu izlerin sebebiyse el tırnaklarınız, ya da sivilceyi sıkma biçiminiz olabilir. Siyah noktalar ve sivilceleri doğru şekilde sıkmanızı garantileyen bir yöntem olmadığından, bunları sıkmamak, yara izlerini engellemek için her zaman en iyi yöntemdir.

2) İLTİHAP YAYILMASI

Bir sivilce ya da siyah noktanın sıkılması, içinde bulunan iltihabın yayılmasıyla sonuçlanabilir. Çünkü sıkılan sivilce ve siyah noktalardan çıkan bakteriler, yüzünüzdeki gözeneklere doğru yayılır, hatta çoğu zaman gözeneklerinizin içine işler. Bu da iltihabı önce yüzünüze, sonra da vücudunuza yayabilen bir durumdur. İltihap yayılmaları ise, gizli kalan hastalıklarınızı tetiklemeye sebep olabilir ve sağlığınızı tehlikeye atar.