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Sivilce ve siyah noktaları sakın sıkmayın! İşte zararları...

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Sivilceler ve siyah noktalar, herkesin günlük hayatta başa çıkmak zorunda kaldığı cilt problemleri arasında yer alır. Ancak patlatılmaları sanıldığından çok daha tehlikeli olabilir. Sivilce ve siyah noktaları neden sıkmamanız gerektiğini öğrenmek için, yazının geri kalanını okumaya devam edin.

Sivilce ve siyah noktaları sakın sıkmayın! İşte zararları...

Siyah noktalar ve sivilceler, özellikle de ergenlik döneminde sıkça karşılaşılan cilt problemlerdir. Aynaya baktığınızda yüzünüzü sivilce ve siyah noktalar ile kaplı görmekse epey can sıkıcı olabilir. Bu gibi durumlarda herkesin genel eğilimi söz konusu sivilce ya da siyah noktayı sıkmak olsa da, esas yapılmaması gereken, bunları sıkmamak olacaktır. Peki neden mi? İşte siyah nokta ve sivilceleri sıkmanın, cildinize olan 5 zararı...

1) YARA İZLERİ

Siyah noktalar ve sivilceler, sağlıklı bir şekilde sıkılmadığı takdirde cildinizde kalıcı yara izleri bırakabilir. Bu izlerin sebebiyse el tırnaklarınız, ya da sivilceyi sıkma biçiminiz olabilir. Siyah noktalar ve sivilceleri doğru şekilde sıkmanızı garantileyen bir yöntem olmadığından, bunları sıkmamak, yara izlerini engellemek için her zaman en iyi yöntemdir.

2) İLTİHAP YAYILMASI

Bir sivilce ya da siyah noktanın sıkılması, içinde bulunan iltihabın yayılmasıyla sonuçlanabilir. Çünkü sıkılan sivilce ve siyah noktalardan çıkan bakteriler, yüzünüzdeki gözeneklere doğru yayılır, hatta çoğu zaman gözeneklerinizin içine işler. Bu da iltihabı önce yüzünüze, sonra da vücudunuza yayabilen bir durumdur. İltihap yayılmaları ise, gizli kalan hastalıklarınızı tetiklemeye sebep olabilir ve sağlığınızı tehlikeye atar.

3) İYİLEŞME SÜRECİNİN GECİKMESİ

Bir sivilce veya siyah nokta, sıkılmadan kendi başına iyileşmeye bırakılırsa 7 gün içerisinde söner. Ancak sıkılan siyah noktalar ve sivilcelerde iltihap cildin içine işleyerek yara oluşturduğu için, cilt, en az 14 gün sonra iyileşmeye başlar. Kısacası, vücudun normal iyileşme süreci ve hızı bozulmuş olur. Bu, sadece sivilcenizin iyileşmesini değil, başka hastalık durumlarını atlatmanızı da geciktirir.

4) ATEŞLENME

Daha önce de belirtildiği üzere, sivilce ve siyah noktalar bilinçsiz sıkılınca, sivilcede bulunan iltihap cildin içine işleyebilir. İltihabın ciddi derecede olduğu durumlarda vücut, bu soruna ani bir ateşlenme ile tepki verebilir ve söz konusu ateşlenme, daha komplike sorunlara yol açabilir.

5) BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLAMASI

Sivilce ve siyah noktaların sıkılması sonucunda cilt gözeneklerine işleyen bakteri ve iltihaplanmalar, kişinin bağışıklık sistemini zayıf kılar. Zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olmak ise, çevredeki hastalıklara karşı olan savunmanızı yitirmeniz anlamına gelir. Başka bir deyişle, etrafınızda hastalık taşıyıcısı olan ancak bağışıklık sisteminin kuvvetli olması sayesinde bundan etkilenmeyen kişiler, farkında olmadan sizi risk altına sokabilirler. Bu da dolaylı olarak daima tetikte olmanızı gerektiren, huzursuz bir sosyal hayata sahip olmanıza sebep olabilir.

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