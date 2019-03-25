Sivilceler nasıl geçer? Yüzdeki sivilceler için evde uygulanabilecek doğal çözümler

Cinsiyet ayrımı olmaksızın her yaş grubundan insanı olumsuz yönde etkileyen ve sivilce nasıl geçer sorusunun cevabını arattıran bu cilt sorunu; beslenme bozuklukları, çeşitli ilaçların yan etkilerin, hormonal düzensizlikler, çevresel etmenlere bağlı olarak gözeneklerin tıkanması gibi faktörlere bağlı olarak varlık gösterir. Sivilce probleminin önüne geçmek için önce altında yatan sebebe yönelik tedavi uygulanması gerekirken direkt olarak deriye uygulanan ve sivilcelerin yok edilmesini sağlayan tedavi yöntemleri de mevcuttur. Bunların arasında birtakım yan etkilere sebep olması muhtemel ilaç tedavilerinin yanı sıra doğal malzemelerle evde uygulanabilecek yöntemler de bulunuyor. EVDE UYGULANABİLECEK DOĞAL YÖNTEMLERLE SİVİLCELER NASIL GEÇER? Sivilceler derin boyutlu bir hal almadığı durumda ilaç kullanımına gereksinim duyulmadan yok edilebilir. Doğanın iyileştirici etkilerini içeriğinde barındıran ürünler sayesinde cildin sivilcelerden arındırılıp sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlamak mümkün. 1. Bal ve tarçın maskesi

Tarçın, antibakteriyel özellikte bir içeriğe sahiptir. Bu sayede cildi derinlemesine temizleyerek hem mevcut sivilcelerin yok edilmesini sağlar hem de cildi kirden arındırarak ileride tekrar sivilce oluşumunu önler. Bal da tıpkı tarçınla benzer şekilde antibakteriyel özellikte bir doğal kaynaktır. Yapışkan bir yapıya sahip olması itibarıyla gözenekleri kirden arındırıp cildin nefes almasını sağlar. Böylece cilt ölü hücrelerden arınır ve yeni hücrelerin oluşması kolaylaşır. Hazırlanan bal ve tarçın maskesiyle cilt temizlenir, parlak bir görünüme kavuşur ve sivilceler iyileştirilir.

2 yemek kaşığı bal ile 1 çay kaşığı tarçını karıştırın.

Bu karışımı dairesel hareketlerle sivilcelerin olduğu bölgeye sürüp 20 dakika bekletin.

Ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayıp durulayın. 2. Kuru maya maskesi

Kuru maya, ciltteki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar. Sivilceler üzerinde kurutucu ve sivilcenin bıraktığı lekeyi giderici bir etkiye sahiptir. Kuru maya yardımıyla cilt derinlemesine temizlenir ve ölü hücrelerden arındırılır. 1 paket kuru mayayı yarım çay bardağı suyun içinde eritin.

Eriyen ve kremsi bir hale gelen kuru mayayı cildinize sürün.

Maskeyi 20 dakika boyunca cildinizde beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Bu maskeyi haftada 1 defa düzenli olarak yaparak cildinizdeki sivilceleri yok edebilirsiniz. 3. Elma sirkesi

Elma sirkesinin içeriğinde alfa hidroksi asidi bulunur. Bu içeriği sayesinde cildi temizler ve ölü hücrelerden arındırır. Kan dolaşımını hızlandırması sayesinde cilt parlak ve yumuşak bir görünüm kazanır. Cildin pH değerinin dengelenmesini sağlar. Bu sayede ciltteki gözenekler ufalır. Elma sirkesiyle yeni hücre üretimi desteklendiğinden sivilce lekeleri de ortadan kalkar. 1 bardak suya çeyrek bardak ölçüsünde elma sirkesi ekleyin.

Suyla seyrelttiğiniz elma sirkesini pamukla dairesel hareketler yaparak cildinize sürün. Günde 2 defa bu maske yapılabilir.

Elma sirkesinin cilt üzerindeki etkisinin artması için su yerine demlenmiş yeşil çay da kullanılabilir. Yeşil çay antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede cilt daha sağlıklı ve parlak bir görünüme sahip olabilir. 4. Papatya maskesi

Papatya, güzellik ürünlerinin etken maddesi olarak kullanılan bir bitkidir. Cildi ölü deriden arındıran papatya sayesinde cilt, yumuşak ve temiz bir görünüm kazanır. Ayrıca cilt üzerindeki fazla yağdan kurtulmak için de papatyadan faydalanmak mümkündür. Papatya içeriğinde, sivilcelerin iltihabını kurutmaya yarayan enzimleri barındırır.

1 adet taze papatyayı ezerek ince bir tabaka haline getirin.

Ezdiğiniz papatyayı cildinize sürün ve 20 dakika bu şekilde bekleyin.

Daha sonra ılık suyla cildinizi durulayın. 5. Çilek ve bal mal maskesi

Çileğin içeriğinde bulunan salisilik asit sayesinde cilt temizlenir, sivilceye yol açan bakterilerden arındırılır. Gözenekler derinlemesine temizlenerek küçülür. Çilek sayesinde ciltte yeni hücre üretimi hızlanır. Bal ise antibakteriyel özelliği sayesinde sivilce oluşumunu engeller, mevcut sivilceleri tedavi eder. Yapışkan yapısıyla gözeneklerin daha kolay temizlenmesini sağlar. 3 adet çileği püre haline getirip 2 çay kaşığı bal ile karıştırın.

Elde ettiğiniz homojen karışımı cildinize sürüp 20 dakika bekletin.

Daha sonra ılık suyla durulayın.

Bu maske 1 hafta boyunca günde 2 kez yüze uygulanabilir. 6. Avokado maskesi

Avokado içeriğindeki etken maddeler sayesinde cildi güneş ışınları nedeniyle oluşan oksidatif hasarlara karşı korur. Cildi arındırarak parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar. Böylece sivilce izlerinin yok edilmesinde de etkili olur. 1 adet avokadoyu ezerek püre haline getirin.

Üzerine 1 yemek kaşığı bal ekleyip homojen bir karışım elde edin.

Maskeyi cildinize uygulayın ve 20 dakika bekletin.

Daha sonra ılık suyla cildinizi durulayın. 7. Çemen tohumu

Çemen tohumu, çeşitli ilaçların etken maddesi olarak kullanılır. Aynı zamanda cilt bakımı ve sivilce tedavisinde de oldukça yararlıdır. İltihaplı sivilcelerin kurutularak iyileştirilmesinde ve diğer pek çok cilt rahatsızlığının tedavisinde etkili antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir miktar çemen tohumunu bir havanda ezerek toz haline getirin.

Üzerine sıcak su ekleyip karıştırın. Temiz bir havlu veya bezin üzerine bu karışımı sürün.

Daha sonra bezi temizlenmiş yüzünüze örtün ve cildinizin karışımın içeriğini emmesini sağlayın.

15 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla durulayın. 8. Aspirin maskesi

Aspirin, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan ve her evde bulunan bir ilaçtır. İltihap önleyici özelliği sayesinde sivilcelerin tedavisinde de etkilidir. İltihaplı sivilceyi kurutup cildi kirden arındırır. Cilde daha temiz ve parlak bir görünüm kazandırır. Özellikle başlangıç aşamasındaki küçük sivilceleri yok etmede etkilidir.

Bir kapta aspirini ezin ve üzerine 3 damla su ekleyip karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yalnızca sivilcelerin üzerine sürüp 30 dakika bekletin.

Daha sonra cildinizi ılık suyla durulayın. 9. Karbonat maskesi

Karbonat maskesiyle sivilceler kurutulur, antiseptik özellikte olması sayesinde ciltteki bakteriler yok edilir. Böylece yeni sivilce oluşumunun da önüne geçilir. Karbonat ile ciltteki ölü deri tabakası temizlenir yeni hücre oluşumu hızlandırılır. Bu sayede sivilce izlerini yok eden karbonat, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Bir miktar karbonatla suyu karıştırıp macun kıvamına getirin ve sivilcelerin üzerine sürün.

5 dakika sonra ılık suyla cildinizi durulayın.

Bu işlem sivilceler yok olana kadar her gün uygulanabilir. 10. Limon maskesi

Limon maskesi tüm cilt tipleri için uygundur. C vitamini açısından zengin içeriği sayesinde cilde canlı ve sağlıklı bir görünüm verir. Limonun içinde bulunan sitrik asit sayesinde cilt ölü deriden arındırılır, derideki pullanmış görünüm yok edilir. Limon ciltteki kızarıklığın geçmesi, gözeneklerin temizlenip küçülmesi ve sivilcelerin yok edilmesi için oldukça faydalı bir içeriğe sahiptir. Bir kabın içine sıktığınız limonun suyunu pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.

10 dakika beklettikten sonra ılık suyla cildinizi durulayın.

Limon maskesi yapıldıktan sonra cilt, kesinlikle güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 11. Argan yağı

Argan yağı genellikle saçlara sağlıklı, parlak bir görünüm kazandıran kullanım amacıyla bilinir. Ancak cildi koruyup besleyen yapısı, antioksidan içerikli olması ve sivilceleri yatıştırıcı etkisiyle cilt için de oldukça yararlıdır. Argan yağındaki bileşenler sayesinde ciltteki sebum oranı dengelenir, gözenekler tıkanmadan cilt nemli bir hal alır.