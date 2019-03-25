Sivilceler nasıl geçer? Yüzdeki sivilceler için evde uygulanabilecek doğal çözümler

Cinsiyet ayrımı olmaksızın her yaş grubundan insanı olumsuz yönde etkileyen ve sivilce nasıl geçer sorusunun cevabını arattıran bu cilt sorunu; beslenme bozuklukları, çeşitli ilaçların yan etkilerin, hormonal düzensizlikler, çevresel etmenlere bağlı olarak gözeneklerin tıkanması gibi faktörlere bağlı olarak varlık gösterir. Sivilce probleminin önüne geçmek için önce altında yatan sebebe yönelik tedavi uygulanması gerekirken direkt olarak deriye uygulanan ve sivilcelerin yok edilmesini sağlayan tedavi yöntemleri de mevcuttur. Bunların arasında birtakım yan etkilere sebep olması muhtemel ilaç tedavilerinin yanı sıra doğal malzemelerle evde uygulanabilecek yöntemler de bulunuyor.
Sivilceler derin boyutlu bir hal almadığı durumda ilaç kullanımına gereksinim duyulmadan yok edilebilir. Doğanın iyileştirici etkilerini içeriğinde barındıran ürünler sayesinde cildin sivilcelerden arındırılıp sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlamak mümkün.
1. Bal ve tarçın maskesi
Tarçın, antibakteriyel özellikte bir içeriğe sahiptir. Bu sayede cildi derinlemesine temizleyerek hem mevcut sivilcelerin yok edilmesini sağlar hem de cildi kirden arındırarak ileride tekrar sivilce oluşumunu önler. Bal da tıpkı tarçınla benzer şekilde antibakteriyel özellikte bir doğal kaynaktır. Yapışkan bir yapıya sahip olması itibarıyla gözenekleri kirden arındırıp cildin nefes almasını sağlar. Böylece cilt ölü hücrelerden arınır ve yeni hücrelerin oluşması kolaylaşır. Hazırlanan bal ve tarçın maskesiyle cilt temizlenir, parlak bir görünüme kavuşur ve sivilceler iyileştirilir.
2. Kuru maya maskesi
Kuru maya, ciltteki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar. Sivilceler üzerinde kurutucu ve sivilcenin bıraktığı lekeyi giderici bir etkiye sahiptir. Kuru maya yardımıyla cilt derinlemesine temizlenir ve ölü hücrelerden arındırılır.
3. Elma sirkesi
Elma sirkesinin içeriğinde alfa hidroksi asidi bulunur. Bu içeriği sayesinde cildi temizler ve ölü hücrelerden arındırır. Kan dolaşımını hızlandırması sayesinde cilt parlak ve yumuşak bir görünüm kazanır. Cildin pH değerinin dengelenmesini sağlar. Bu sayede ciltteki gözenekler ufalır. Elma sirkesiyle yeni hücre üretimi desteklendiğinden sivilce lekeleri de ortadan kalkar.
4. Papatya maskesi
Papatya, güzellik ürünlerinin etken maddesi olarak kullanılan bir bitkidir. Cildi ölü deriden arındıran papatya sayesinde cilt, yumuşak ve temiz bir görünüm kazanır. Ayrıca cilt üzerindeki fazla yağdan kurtulmak için de papatyadan faydalanmak mümkündür. Papatya içeriğinde, sivilcelerin iltihabını kurutmaya yarayan enzimleri barındırır.
5. Çilek ve bal mal maskesi
Çileğin içeriğinde bulunan salisilik asit sayesinde cilt temizlenir, sivilceye yol açan bakterilerden arındırılır. Gözenekler derinlemesine temizlenerek küçülür. Çilek sayesinde ciltte yeni hücre üretimi hızlanır. Bal ise antibakteriyel özelliği sayesinde sivilce oluşumunu engeller, mevcut sivilceleri tedavi eder. Yapışkan yapısıyla gözeneklerin daha kolay temizlenmesini sağlar.
6. Avokado maskesi
Avokado içeriğindeki etken maddeler sayesinde cildi güneş ışınları nedeniyle oluşan oksidatif hasarlara karşı korur. Cildi arındırarak parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar. Böylece sivilce izlerinin yok edilmesinde de etkili olur.
7. Çemen tohumu
Çemen tohumu, çeşitli ilaçların etken maddesi olarak kullanılır. Aynı zamanda cilt bakımı ve sivilce tedavisinde de oldukça yararlıdır. İltihaplı sivilcelerin kurutularak iyileştirilmesinde ve diğer pek çok cilt rahatsızlığının tedavisinde etkili antibakteriyel özelliklere sahiptir.
8. Aspirin maskesi
Aspirin, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan ve her evde bulunan bir ilaçtır. İltihap önleyici özelliği sayesinde sivilcelerin tedavisinde de etkilidir. İltihaplı sivilceyi kurutup cildi kirden arındırır. Cilde daha temiz ve parlak bir görünüm kazandırır. Özellikle başlangıç aşamasındaki küçük sivilceleri yok etmede etkilidir.
9. Karbonat maskesi
Karbonat maskesiyle sivilceler kurutulur, antiseptik özellikte olması sayesinde ciltteki bakteriler yok edilir. Böylece yeni sivilce oluşumunun da önüne geçilir. Karbonat ile ciltteki ölü deri tabakası temizlenir yeni hücre oluşumu hızlandırılır. Bu sayede sivilce izlerini yok eden karbonat, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.
10. Limon maskesi
Limon maskesi tüm cilt tipleri için uygundur. C vitamini açısından zengin içeriği sayesinde cilde canlı ve sağlıklı bir görünüm verir. Limonun içinde bulunan sitrik asit sayesinde cilt ölü deriden arındırılır, derideki pullanmış görünüm yok edilir. Limon ciltteki kızarıklığın geçmesi, gözeneklerin temizlenip küçülmesi ve sivilcelerin yok edilmesi için oldukça faydalı bir içeriğe sahiptir.
11. Argan yağı
Argan yağı genellikle saçlara sağlıklı, parlak bir görünüm kazandıran kullanım amacıyla bilinir. Ancak cildi koruyup besleyen yapısı, antioksidan içerikli olması ve sivilceleri yatıştırıcı etkisiyle cilt için de oldukça yararlıdır. Argan yağındaki bileşenler sayesinde ciltteki sebum oranı dengelenir, gözenekler tıkanmadan cilt nemli bir hal alır.
12. Gül suyu maskesi
Gül suyu sivilceleri kurutur, gözenekleri temizleyerek sivilce oluşumuna engel olur. Oldukça etkili bir cilt temizleyicisidir.
13. Yumurtalı ve limonlu maske
Yumurta akı sivilceleri kurutan ve ciltteki bakterileri yok eden özelliktedir. Limon ise C vitamini içermesi sayesinde cilde canlı ve sağlıklı bir görünüm verir, gözenekleri temizleyip küçültür, sivilceleri yok etmede oldukça etkilidir.
14. Kil maskesi
Kil, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde yağlı ve sivilceye yatkın olan cilt tipleri için oldukça yararlıdır. Cildi besler, kan dolaşımını artırır, cilde sağlıklı bir görünüm verir, sivilceleri kurutur.
15. Sardunya yağı
Sardunya yağı, uzun yıllardan beri cilt güzelliği amacıyla kullanılan bir yağdır. Güçlü bir antibakteriyel olduğu için sivilce tedavisinde oldukça etkilidir. Cilde zarar vermemesi için seyreltilerek kullanılması önerilir.
16. Biberiye yağı
Biberiye pek çok alternatif tedavi yönteminde kullanılan bir bitkidir. Biberiyenin yapraklarından elde edilen yağ, sivilce tedavisinde oldukça etkilidir. Ciltteki iltihaplanma ile sivilceye yol açan bakterilerin yok edilmesini sağlar. Biberiye yağı diğer yağlarla kolaylıkla karıştırılabilir ve ayrıca aloe vera ile birlikte kullanıldığında sivilcelerin yok olmasını sağlar.
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