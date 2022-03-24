Sivilcelere iyi geliyor, ciltteki lekeleri temizliyor! İşte diş macununun 7 farklı kullanım alanı...

Diş çürüğü, diş eti gibi sorunlara meydan okuyan diş macunu, bazı sinir bozucu durumlarda da kurtarıcı olabiliyor. Sağladığı faydalar, sadece temel beyaz diş macunundan, jelinden veya diş beyazlatma çeşitlerinden kaynaklanıyor. İşte diş macununun 7 farklı kullanım alanı...

YANIKLAR

Bu yöntemi yalnızca küçük yaralar için uygulayın. Sıcak tavaya yanlışlıkla değmeniz sonucunda oluşacak küçük yanıklar için diş macununu kullanabilirsiniz. Açık yaraları olmayan küçük yanıklara uygularsanız ağrıyı kısa sürede keser. Bu uygulama için önce yanık alanı serin suyun altına tutun. Ardından sudan çıkarın ve kurumasını bekleyin. Yanan miktarda az miktarda diş macunu sürün.



AKNE VE SİVİLCELER

Akne ve sivilceye yatkın bir cildiniz varsa beyaz diş macunundan yardım alın. Diş macunu ciltteki aşırı sebumu emer, sivilceyi kurutur ve iyileşme sürecini hızlandırır. Diş macununu sürmeden önce o bölgeyi iyice yıkayıp kuruladığınızdan emin olun. Yatmadan evvel az miktarda diş macunu sürün. Sabah uyanduğunızda durulayın. Bu işlemi, akneler geçene kadar tekrarlayın.

Ayrıca cildi hassas olan kişilerin diş macununu gece boyu bırakmaması, uyguladıktan 15-20 dakika sonra temizlemesi tavsiye ediliyor.

BÖCEK ISIRIKLARI

Böcek ısırığının olduğu bölge hızla kızarabilir, şişebilir, ağrıya neden olabilir. Hızlı bir ilk yardım için diş macununu tercih edebilirsiniz. Diş macununu sürdükten sonra birkaç saat bekletin ve ardından ılık su ile durulayın.

CİLTTEKİ SAÇ BOYALARI VE LEKELER

Boyanız alnınız, boynunuz veya ellerinizin çevresindeki ciltte leke bırakabilir. Beyaz diş macunu ile bu sorundan kurtulabilirsiniz. Lekeli cilde bol miktarda beyaz diş macunu uygulayın. 10 dakika boyunca oturması için bekleyin. Ardından lekeli alanı pamuklu bir bezle ovun. Cildinizi bol su ile durulayın.



SİSLİ BANYO AYNALARI VE FARLAR

Banyodaki sisli aynaları, otomobildeki sisli farları normal diş macunu ile temizleyebilirsiniz. Diş macunu, sisin çıkarılmasına ve aynanıza ve farlarınıza yeni bir parlaklık katmanıza yardımcı olan iyi bir aşındırıcı plastik parlatıcı olarak çalışır.

Sisli nesneyi toz bezi ile temizleyin, nesnenin üzerine su püskürtün, sonrasında üzerine beyaz diş macunu yapıştırın. Diş macununu nesnenin her yanına yavaşça yumuşak bir diş fırçasıyla yayın ve ovun. Ardından diş macunu kalıntısını ıslak bir bez ile temizleyin.

SARARMIŞ VE BOYALI TIRNAKLAR

Tırnaklarınızdan sarı lekelerden kurtulmak için diş macununu kullanabilirsiniz. Diş macununu tırnaklarınıza az miktarda sürün ve 5-10 dakika bekleyin. Ardından tırnak fırçasıyla temizleyin. Islak pamuklu toplarla silin. Bu işlemi haftada 2-3 kere tekrarlayın.

GÜMÜŞ ÜRÜNLER

Zamanla donuklaşan gümüş eşyaları diş macunu ile parlatabilirsiniz. Bir kaba eşit miktarda beyaz diş macunu, masa tuzu ve biraz limon suyu alın. Sonrasında parlatacağınız gümüşü içerisine atın. Diş fırçası ile gümüşü hafifçe ovalayın. Sonrasında su ile durulayın ve kağıt havlu kullanarak gümüşü kurulayın.



