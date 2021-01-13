HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sivilceleri önlemek için hangi bitkiler tüketilmeli? Mikropları öldüren civan perçemi ve...

Sivilceleri önlemek için hangi bitkiler tüketilmeli? Mikropları öldüren civan perçemi ve...

13.01.2021 09:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivilce, tıkanmış gözenekler ve bakterilerden kaynaklanır ve genellikle yönetilmesi zordur. Reçetesiz satılan ve reçeteli tedaviler yardımcı olabilir ancak bazıları ciddi yan etkilere neden olabilir. Geleneksel tedaviler başarısız olursa veya daha doğal bir şey denemeyi tercih ederseniz, bitkisel ilaçlara dönmeye karar verebilirsiniz. Peki, sivilceleri önlemek için hangi bitkiler kullanılmalı?Haberimizdeki videolu anlatımla, hem içten hem de dıştan besleyen çözüm önerilerini görebilirsiniz.

Sivilce ile mücadele edenler için reçeteli bir çözüm kaçınılmaz olabilir. Ancak bazı dermatologlar, bitki bazlı bileşenlerin bir fark yaratabileceğini söylüyor. Şifalı bitkilerin uzun bir kullanım geçmişi var ve düşük yan etkilere sahip oldukları söyleniyor.

HEM İÇTEN HEM DE DIŞTAN BESLEYEN YÖNTEMLER!

Sivilceleri önlemek için bize yardımcı olabilecek bitkiler ikiye ayrılabilir. İçten tüketilebilecek ve dıştan sürme yoluyla kullanılacak bitkilerdir. Sivilce aslında mikro organizmaların yaptığı bir enfeksiyon cinsidir. Çok ciddi bir enfeksiyon değildir elbette ama bazen ileri formları da oluşabilmektedir. O yüzden başta cildin dezenfeksiyonu çok önemlidir.

Fakat cilt tahriş edilmeden dezenfekte edilecek bir yüzeydir. O yüzden cildi hem besleyecek hem de dezenfekte edecek bir takım bitkilerin çayını yaparak yüzünüzü silebilir ve bu çayı buz kalıplarına doldurup kompres uygulayabilirsiniz.

ADA ÇAYI VE CİVAN PERÇEMİ MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR!

Ada çayı, lavanta ve civan perçemi bu bitkilerin başında gelir. Bunların içerisinde mikrop öldürücü maddeler vardır. Cildi germezler ve yakmazlar. Birer çorba kaşığı ada çayı, lavanta veya papatyayı, bir su bardağı suyla 10 dakika kadar demleyip yüzünüze kompres yapabilirsiniz. Ya da buz kalıplarında dondurup, cildinizi iyice temizledikten sonra yüzünüzde gezdirebilirsiniz.

KEREVİZİN YAPRAĞI DA SAPI DA TOKSİNLERİ YOK EDİYOR

İçten kullanılacak bitkilerin de vücuttan toksin atması gerekir. Kereviz yaprakları ve sapı bunu çok iyi yapar. Maydanoz çayı bu konuda çok etkilidir, ayrıca mikrop öldürücü özelliği vardır. Lavanta da çok iyi bir yardımcıdır. Günde iki fincan kekik çayı da tüketilebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Yüzlerce yıldır kullanılıyor! O sorunu kökünden çözüyorYüzlerce yıldır kullanılıyor! O sorunu kökünden çözüyor
Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?Nikah memuru nasıl olunur? Evlendirme memuru olmanın yolu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Biden'a gönderme: Ne dilediğine dikkat et

Trump'tan Biden'a gönderme: Ne dilediğine dikkat et

Görüntüler İzmir'den! Akıntıya kapılan kadını bekçiler kurtardı

Görüntüler İzmir'den! Akıntıya kapılan kadını bekçiler kurtardı

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Saç kepeğini kökünden çözen maske tarifleri! Bu maskeyi Hintli kadınlar yüzlerce yıldır kullanıyor

Yüzlerce yıldır kullanılıyor! O sorunu kökünden çözüyor

Mide gazı neden olur? Mide gazına ne iyi gelir? Bu belirtiler varsa...

Yemek sonrası şişkinlik önlenebilir mi?

Saç mezoterapisi nedir ve nasıl uygulanır? 3 haftada saç dökülmenizi durduracak yöntem

Saçlarınızın dökülmesini durduramıyorsanız bir de bunu deneyin!

Steroid kremden sonra bebeğin yüzü balon gibi şişti ve tüylendi

Kullandıkları krem bebeği bu hale getirdi!

Lösemi tedavisi nasıl belirlenir? Lösemi tedavi sürecinde uygulanan yöntemler

Belirtiler tekrarlıyorsa dikkat! İşte aşama aşama tedavi süreci

Lösemi nedir? Lösemi çeşitleri ve belirtilerinde bunlara dikkat!

Burunda kanamayla başlıyormuş! Bu belirtileri hafife almayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.