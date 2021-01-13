Sivilceleri önlemek için hangi bitkiler tüketilmeli? Mikropları öldüren civan perçemi ve...

Sivilce ile mücadele edenler için reçeteli bir çözüm kaçınılmaz olabilir. Ancak bazı dermatologlar, bitki bazlı bileşenlerin bir fark yaratabileceğini söylüyor. Şifalı bitkilerin uzun bir kullanım geçmişi var ve düşük yan etkilere sahip oldukları söyleniyor.

HEM İÇTEN HEM DE DIŞTAN BESLEYEN YÖNTEMLER!

Sivilceleri önlemek için bize yardımcı olabilecek bitkiler ikiye ayrılabilir. İçten tüketilebilecek ve dıştan sürme yoluyla kullanılacak bitkilerdir. Sivilce aslında mikro organizmaların yaptığı bir enfeksiyon cinsidir. Çok ciddi bir enfeksiyon değildir elbette ama bazen ileri formları da oluşabilmektedir. O yüzden başta cildin dezenfeksiyonu çok önemlidir.

Fakat cilt tahriş edilmeden dezenfekte edilecek bir yüzeydir. O yüzden cildi hem besleyecek hem de dezenfekte edecek bir takım bitkilerin çayını yaparak yüzünüzü silebilir ve bu çayı buz kalıplarına doldurup kompres uygulayabilirsiniz.

ADA ÇAYI VE CİVAN PERÇEMİ MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR!

Ada çayı, lavanta ve civan perçemi bu bitkilerin başında gelir. Bunların içerisinde mikrop öldürücü maddeler vardır. Cildi germezler ve yakmazlar. Birer çorba kaşığı ada çayı, lavanta veya papatyayı, bir su bardağı suyla 10 dakika kadar demleyip yüzünüze kompres yapabilirsiniz. Ya da buz kalıplarında dondurup, cildinizi iyice temizledikten sonra yüzünüzde gezdirebilirsiniz.

KEREVİZİN YAPRAĞI DA SAPI DA TOKSİNLERİ YOK EDİYOR

İçten kullanılacak bitkilerin de vücuttan toksin atması gerekir. Kereviz yaprakları ve sapı bunu çok iyi yapar. Maydanoz çayı bu konuda çok etkilidir, ayrıca mikrop öldürücü özelliği vardır. Lavanta da çok iyi bir yardımcıdır. Günde iki fincan kekik çayı da tüketilebilir.

