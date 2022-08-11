Sivilceli bir vücutta yaşamak zorunda değilsiniz! Sivilceden kurtulmak için...

Ergenlik dönemi ilk sebep olmak üzere ilerleyen dönemlerde de sivilce ve sivilce izleri birçok kişinin büyük problemi olmuştur. Fakat böyle bir soruna sahipseniz sorununuz beslenmenizden kaynaklanıyor olabilir. Size sivilce oluşumunu ve izlerini azaltmak için beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor.

Ancak ileri derecedeki sivilce problemleri için mutlaka dermatoloğa görünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında bilgiler verdi.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Sivilcelerinizin sebebi süt ve süt ürünleri olabilir mi? Yapılan araştırmalar, yediklerinizin sivilceler üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermektedir. Peki, süt ve süt ürünleri bu konuda ne kadar masum? Süt ve süt ürünleri içerdikleri (IGF-1) anabolik steroidler, büyüme hormonları ve büyüme faktörleri nedeniyle akne lezyonlarını alevlendirici etkiler göstermektedir.

Laktoferrinden zengin fermente süt tüketiminin akne lezyonlarının sayısını azalttığı, sebum içeriğini düşürdüğü, deri yüzeyindeki yağ oranını azalttığı bulunmuştur. Laktoferrinden zengin fermente sütün laktoferrinin antiinflamatuvar etkisi ve mikrobiyal büyümeyi baskılayabilme yeteneği nedeniyle akne şiddetini azalttığı sonucuna varılmıştır.

OMEGA-6

Cildinizin elastik yapısını koruyan Omega 6 yağ asitleri doğrudan hücre yapısına katıldığı için Omega-6 içeriği yüksek olan kajun gibi kuruyemişler, İL-8 salınımını arttırarak ciltteki akne oluşumunu tetiklemektedir.

YEŞİL ÇAY

Pek çok kozmetik ürünün de içerisinde kullanılan yeşil çay vücudunuzda sebum üretimini azaltır. Sebum tıkanmış gözenekler ve akneden sorumlu yağlı maddedir. Terapötik ve antiinflamatuar etkisi vardır. İçeriğinde bulunan kateşin ve polifenoller sayesinde hem cilt yaşlanmasını hem de cilt kanseri oluşumunu engellemektedir. Yapılan çalışmalarda; akne tedavisinde kullanımı olumlu sonuçlar vermiştir. Güvenli doz olarak bilinen günde en fazla 2 bardak yeşil çayı beslenmenize ekleyebilirsiniz.

Yapılan çalışmalarda; akne şikâyeti olan çoğu kişinin kan seviyelerinde selenyum düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur. Bu durum glutatyon peroksidaz enzim aktivitesinde düşüşe neden olur. Selenyum yüksek antioksidan içeriği ile vücudunuzdaki serbest radikallere savaş açarak cildinizi korur. Doğal olarak selenyum içeriği yüksek besinler; mantar, ceviz, yumurta olarak sıralanabilir. Akne tedavisinde selenyumun kandaki seviyeleri kontrol edilmeli, eksiklik durumunda selenyum takviyesi alınmalıdır.

ÇİNKO

Çinko bakımından zengin yiyecekler akne oluşumunu engellemektedir. Yapılan bir çalışmada akne şikayeti olan bireylerde oral çinko alımının inflamatuvar lezyonları %17 azalttığı bildirilmiştir.. Çinko antibakteriyel bir ajandır ve ciltte sebum üretimini düzenlemeye yardımcı olur. Günlük beslenmemize kabuklu deniz hayvanları, balıklar, soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu ve taze fındık gibi çinko açısından zengin yiyecekleri eklemeli ve tüketmelisiniz.

A VİTAMİNİ

Akne şikâyeti olan çoğu kişinin genellikle havuç gibi A vitamini bakımından zengin meyve- sebze tüketiminin yetersiz olmaktadır. A vitamini ve Betakaroten açısından zengin yiyecekleri sofranıza taşıyın! Beta karoten ve A vitamini iki güçlü antioksidandır ve akne gibi yangılı cilt bozukluklarının tedavisi için önemli besleyici maddelerdir. Betakaroten en fazla havuçta, sakız kabağında, balkabağında, karahindiba yaprağında, pancar yaprağında, ıspanakta, karalahanada, pazıda, kayısıda, şeftalide ve terede yüksek oranlarda bulunmaktadır. Yumurta sarısı, böbrek ve karaciğer de A vitamini açısından zengindir. Bu besinleri öğünlerinize eklemek akne problemlerinize içten çözüm olacaktır.



