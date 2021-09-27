Sivilceye iyi gelen besinler nelerdir? Bunlardan uzak durun

Özellikle ergenlik döneminde sivilceler baş belası haline gelebiliyor. Hangi kremi kullanırsanız kullanın işe yaramadığını görünce büyük hayal kırıklığı yaşadığınızı tahmin ediyoruz. Peki sivilceleriniz için beslenme düzeninizi değiştirdiğiniz oldu mu? Sizler için bu haberimizde sivilceye iyi gelen ve uzak durulması gereken besinleri bir araya getirdik. İşte o liste…

SİVİLCEYE İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Sağlıklı bir cilt için sağlıklı bir beslenme son derece önemli. Ne kadar krem kullanırsanız kullanın sağlıksız besleniyorsanuz, sivilcelerden kurtulmanız pek mümkün değil. Özellikle her derde deva suyu ihmal etmemeniz gerekiyor. Sağlıklı bir cilt için atmanız gereken adım günde en az 2,5 litre su tüketmek. Su cildinizi iyileştireceği gibi daha parlak görünmesini de sağlayacaktır. İşte sivilceye iyi gelen besinler…

Avokado

E vitamini bakımından lezzetli olan bu yeşil meyve cildinizin canlılığını arttırarak, cildinizi iltihaplardan korur. Ayrıca avokado tüketerek cildinizi doğal yollarla nemlendirme etkisine kavuşturabilirsiniz.

Soya fasulyesi

Soya içerdiği östrojen sayesinde cildin onarılmasını, daha güçlü ve esnek olmasını sağlıyor. Kalsiyum, demir, çinko, fosfor ve magnezyum içermesi sağlıklı bir yaşam ve cilt için oldukça etkili.

Yaban mersini, böğürtlen veya ahududu

Bir avuç kadar taze (dondurulmamış) lezzetli meyveler, betakaroten gibi antioksidanlar ve cilt iyileştirici kimyasalların kaynağıdır. Yaban mersini, böğürtlen ve ahududu tüketmek cildinizdeki sivilceleri yok edecektir.

Karpuz

Karpuzu hem tüketmek hem de cildinize maske yapmak mümkün. Karpuz yemek vücudunuza bol bol vitamin sağlar. Karpuz kabuğunu hafifçe yüzünüze ovarak masaj yapmanız cildinizi yumuşatır ve pürüzsüzleşmesine yardım eder.

Yeşil çay

Yeşil çay antioksidan kaynağı aynı zamanda anti-enflamatuar kimyasaların kaynağıdır. Yeşil çay içmek aknenin kızarıklığını, şişkinliğini ve ağrısını alır. Ayrıca cilt bozulmalarını önler.

Süt

Sağlıklı bir cilt için hem A vitamini hem de D vitamini açısından süt tüketmek çok faydalıdır. Ayrıca kadınlar için harika bir kalsiyum kaynağıdır.

Kepekli tahıllar

Ekmek ve makarna gibi tahıl içeren yiyecekler selenyumun kaynağıdır. Tahıllı yiyecekler tüketmek akneyi temizler ve oluşmasını önlemekte etkilidir.

Zeytinyağı

Zeytinyağı ve susam yağı, cildinizi besler ve sivilce oluşumuna karşı sizi koruyarak sivilcelere karşı direnç gösterir.

SİVİLCEYİ ÖNLEMEK İÇİN UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

Sivilceyi önlemek için faydalı besinlerin yanında uzak durmanız gerekenler de son derece önemli. Örneğin kafein sivilcenin baş düşmanı.

İçinde kafein bulunan soda, kahve ve çayı çok tüketmemeye çalışın. Kafein idrar söktürücü etkisi olduğundan dolayı ihtiyacınız olan suyu dışarı atmanıza sebep olarak sivilce oluşumuna sebep olabilir. O yüzden kafeinli içecekler tüketirken bol bol su içmeye de özen gösterin.

- Hayvansal Besinler: Günümüzde çok fazla organik et üretimi olmadığı için hayvanlara et üretimin artması için bazı antibiyotikler verilir. Bu besinleri fazla şekilde tükettiğinizde de doğrudan o antibiyotikleri vücudumuza alırız. Hayvansal besinler nedeni ile vücudumuza giren antibiyotiklerde hormonal bozukluklara ortam hazırlar ve sivilce oluşumu başlar. Bu nedenle sivilce oluşumu yaşayan kişilerin bir müddet hayvansal resimleri bırakması gerekir.

- Kuruyemişler: Kuruyemişlerin içerisinde yoğun miktarda omega 6 ve yağ asitleri bulunur. Yağ asitleri doğrudan sivilcelerin artmasına meydan hazırlar. Özellikle ceviz, çam fıstığı ve badem gibi kuruyemişin içerisinde yağ oranı çok fazladır.

- Çikolata ve Diğer Şekerli Gıdalar: Bu gıdaları çok fazla tüketmek cilt yapısını derinden etkiler. Çikolata ve şeker tüketimi azaltarak sivilcelerinizi de doğrudan azaltabilirsiniz.

- Şekerli İçecekler: Şekerli ve gazlı içecekler akciğer yağlanmasına neden olur. Akciğer yağlanması sebebiyle de cilt yüzeyinde bazı sorunlar ortaya çıkar. Bunlardan en önemlisi de sivilce oluşumudur.

- İşlenmemiş Karbonhidratlar ve Tahıllar: Beyaz un ile yapılan ürünler, şekerleme, bal, pirinç ve asitli içecekler gelmektedir.

- Fastfood Yiyecekler: Özellikle gençlerin çok fazla tükettiği fastfood yiyecekler kişilerde sivilce oluşumunun yanı sıra hormonların düzensiz şekilde çalışmasına da neden olur. Bu yiyecekler arasında hamburger, kızarmış tavuk, patates kızartması, gazlı ve yoğun asitli içecekler bulunur.

- Süt Ürünleri: Eğer çok fazla şekilde sivilce problemi yaşıyorsanız süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerine bir sürü ara vermeniz gerekir. Eğer bu ürünlerin hepsini tüketmek istiyorsanız, mutlaka organik sertifikası bulunan ürünler tüketmeye dikkat etmelisiniz.



