HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sivilceye ne iyi gelir? Sivilceyi en hızlı ne yok eder?

Sivilceye ne iyi gelir? Sivilceyi en hızlı ne yok eder?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
07.10.2024 18:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivilce (akne), ciltteki yağ bezlerinin aşırı aktif hâle gelmesi ve gözeneklerin tıkanması sonucunda ortaya çıkan yaygın bir cilt problemidir. Bu tıkanma, cilt yüzeyinde biriken sebum (yağ) ve ölü deri hücreleri nedeniyle meydana gelir. Tıkanan gözenekler bakteri üretimi için uygun bir ortam oluşturur ve bu durum iltihaplanmaya yol açabilir, böylece iltihaplı ya da iltihapsız sivilceler oluşur. Peki, sivilceye ne iyi gelir?

Sivilceye ne iyi gelir? Sivilceyi en hızlı ne yok eder?

Sivilceler, hemen hemen herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı sinir bozucu cilt problemlerinden biridir. Yüzde, sırt bölgesinde, hatta bazen göğüste beliren bu minik davetsiz misafirler, ciltteki gözeneklerin tıkanmasıyla ortaya çıkar. Sivilceler genellikle iltihaplı ya da sadece küçük birer kabarcık şeklinde olabilir. Bazen çok şişerler ve dokunulduğunda acı verirler. Birçok insan, sivilcelerinden kurtulmak için çeşitli yöntemlere başvurur. Krem kullanmak, dermatolojik işlemler yaptırmak ya da evde doğal çözümler denemek, sivilcelerle savaşmanın yaygın yollarıdır. Bu kapsamda, sivilceyi en hızlı ne yok eder sorusunun yanıtı aranır.

Sivilce neden olur?

Cilt gözeneklerinin tıkanması, gözenek içinde bulunan bakterilerin üremesi için elverişli bir ortam yaratır; bu da zamanla iltihaplanmaya yol açar. Akne oluşumunun pek çok farklı nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Bazı ilaçlar
  • Cildin aşırı yağ üretmesi
  • Yağ ve ölü deri hücreleri tarafından tıkanmış gözenekler
  • Sivilce sıkma, tahriş
  • Kirlilik (bakteri oluşumuna ortam hazırlar)
  • Sigara kullanımı
  • Nemden ya da güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan tahriş
  • Hormon seviyesindeki değişiklikler
  • Ergenlik dönemi
  • Adet döngüsü
  • Hamilelik
  • Doğum kontrol hapları
  • Stres

Sivilceye ne iyi gelir?

"Sivilceyi en çabuk ne geçirir?" sorusu sıklıkla sorulur. En etkili yöntemlerden biri, düzenli bir cilt bakım rutinidir. Bunun yanı sıra tonik, güneş koruyucu kremler ve çeşitli losyonlar, sivilce izlerinin görünümünü iyileştirerek geçmesine yardımcı olabilir. Tedavi gerektirmeyen durumlarda, evde doğal yöntemlerle de sivilce izlerine müdahale etmek mümkündür.

Sivilce izlerini hafifletmek için uygulayabileceğiniz yöntemler şunlardır:

  • Cilt temizliği: Öncelikle cilt yüzeyini temizleyerek, ardından tonik kullanarak gözenekleri açın.
  • Nemlendirme: Cildinizi nemlendirici kremlerle besleyin.
  • Elma sirkesi uygulaması: Elma sirkesini suyla seyrelterek cildinize uygulayabilirsiniz.
  • Limon suyu: Limon suyu, cilt tonunu dengelemeye yardımcı olur.
  • Çay ağacı yağı: Çay ağacı yağını suyla karıştırarak, cildinizdeki iltihaplanmayı azaltabilirsiniz.
  • Bal ve tarçın maskesi: Bu karışım, sivilcelerin oluşumunu önlemede etkilidir.
  • Kimyasal peeling: Cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulmanıza yardımcı olur.
  • Dermabrazyon: Bu işlem, ciltteki tahribatı onarır.
  • Fraksiyonel lazer: Cildi yenileyerek daha pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
  • Mikro iğneleme: Bu yöntem, cildin kolajen üretimini artırarak iyileşmeyi destekler.
  • Dolgu uygulamaları: Deri yüzeyindeki çukurları doldurarak daha düz bir görünüm sağlar.

Ayrıca, yaşam tarzınızdaki olumlu değişiklikler, tükettiğiniz gıdalar ve düzenli cilt bakım alışkanlıklarınız sayesinde sivilce oluşumunu engellemek mümkündür. Bu yaklaşım, akne sonrası oluşan izlerin de önlenmesine yardımcı olur. Aktif bir yaşam sürmek ve sağlıklı alışkanlıkları benimsemek, cilt sağlığını artırarak sivilce izlerinin oluşumunu azaltır. Akne ve sivilce oluşumunu önlemek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Beslenmenizi gözden geçirin: Dengeli ve sağlıklı bir beslenme planı oluşturun.
Günlük egzersiz: Her gün hareket etmeye özen gösterin. Fiziksel aktivite, cildin sağlığını destekler.
Düzenli cilt bakımı: Cilt bakım rutininizi ihmal etmeyin; bu, cildin sağlığını korumak için hayati öneme sahiptir.

Sivilce tedavisi, aknenin türüne, şiddetine ve cilt tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Sivilce tedavisi, genellikle bir dermatoloğun yönlendirmesi ile daha etkili hâle gelir. Her bireyin cilt tipi farklı olduğundan, bir dermatoloğa başvurup kişiye özel bir tedavi planı oluşturmak en doğrusudur. Aynı zamanda sivilce oluşumunun altında yatan nedenler daha iyi tespit edilebilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sivilce sivilceleri geçirmek için
En Çok Okunan Haberler
236 bin TL, 3 milyon 350 bin TL oldu! En karlı 2. yatırım aracı çıktı

236 bin TL, 3 milyon 350 bin TL oldu! En karlı 2. yatırım aracı çıktı

Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur

Ünlü köfteci adı duyulacak diye yusuf yusuf korkuyordur

G.Saray'dan asrın transferi! İtalyanlar duyurdu: Osimhen'in bonservisini alıyorlar...

G.Saray'dan asrın transferi! İtalyanlar duyurdu: Osimhen'in bonservisini alıyorlar...

Pilot uçuş sırasında hayatını kaybetti!

Pilot uçuş sırasında hayatını kaybetti!

CHP lideri Özgür Özel, anketlerdeki düşüşü kabul etti: 4,5 puan öndeyken, 3 puan öndeyiz

CHP lideri Özgür Özel, anketlerdeki düşüşü kabul etti: 4,5 puan öndeyken, 3 puan öndeyiz

Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.