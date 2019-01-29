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"Sivilceyle savaşmak kalıcı lekelere neden olur"

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

Stresin akneyi çoğaltacağını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.

İSTANBUL, (DHA)- Stresin akneyi çoğaltacağını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca, önemli uyarılarda bulundu. Var olan bir sivilceyi sıkmanın durumu kötüleştireceğine dikkat çeken Karakoca, "Sivilceyi sıkmak hem cilde zarar verir hem sivilcelerin artmasına neden olur" dedi.

Özellikle ergenlik döneminde sık karşılaşılan cilt hastalıklarından biri olan sivilce, hem kadında hem erkekte her yaşta görülüyor. Toplumun yüzde 80′ini etkileyen sivilcenin ergenlik döneminde görülme oranı ise yüzde 90-95'lere kadar çıkmaktadır. Sigara kullanımı, stres ve bilinçsiz diyetlerin de sivilce oluşumuna neden olduğunu belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Karakoca, "Akne, sıklıkla yüz olmak üzere derinin yağlı bölgelerine sırt, göğüs, omuz ve kol üst bölgelere yerleşir. Akne oluşumunda sadece tek bir faktör etkili değildir; genetik yatkınlık, hormonlar, propioni bacteriumacnes isimli bakteri önemli rol oynar. Artan yağ salgısı, kıl folikülündeki keratinositlerin aşırı çoğalması ve propioni bacteriumacnes ile bakteriyel kolonizasyon akne hastalığının temel nedenidir. Sigara kullanımı, diyet, stres gibi bir çok faktör de etiyolojide etkilidir" diye konuştu.

SİVİLCE NASIL OLUŞUR?

Vücutta erkeklik hormonu olarak adlandırılan androjen hormonu üretiminin 11

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