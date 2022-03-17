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Siviller ateş altında savaştan kaçıyor

17.03.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın birçok bölgesinde Rus birliklerin saldırısı devam ederken, siviller özellikle çatışmaların yoğun olduğu Mariupol’den kendi araçlarıyla çıkmaya çalışıyor.

Siviller ateş altında savaştan kaçıyor

Rusya ve Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmalar Çarşamba gecesi de devam etti. Ukrayna Ordusu, Suhoy Su-35 ve Su-30 olmak üzere iki Rus savaş uçağının Kiev yakınlarında düşürüldüğünü açıkladı. Rus ordusunun kara birliklerinin şu ana kadar kontrol sağladıkları yerleri ellerinde tutmaya odaklandığı belirtiliyor. Rus birliklerinin Isium'un güneyine sızarak Slovyansk yönünde bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştığı; ancak başarılı olamadığı kaydedildi. Ülkenin kuzeydoğusunda Rus ablukası altındaki Isium kentinde insani durumun felaket boyutlarına geldiği belirtiliyor.

Rus donanmasının Karadeniz'in kuzeybatısını deniz trafiğine kapalı tutmaya devam ettiği bildirildi. Moskova, Kiev yüzünden 70 yabancı gemi mürettebatının mayın döşenmiş suda mahsur kaldığını iddia etti. Ancak bu konuya ilişkin her iki tarafın da iddiaları bağımsız bir kaynakça doğrulanabilmiş değil.

Tiyatro binası yerle bir edildi

Kiev yakınlarındaki çatışmalar yoğunlaşırken, özellikle kuşatma altındaki Mariupol'da durum siviller için giderek zorlaşıyor. Çarşamba günü kentteki bir tiyatro binasının bombalandığı belirtildi. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boişenko, yerle bir olan binada buraya sığınan binden fazla kişinin bulunduğunu kaydederek, olayı "bir trajedi daha" şeklinde değerlendirdi. Saldırıda ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

Kiev ve Moskova, saldırıdan birbirini sorumlu tutuyor. Ukrayna tarafı Rusya'nın bilinçli bir şekilde binayı bombaladığını öne sürerken, Rus tarafı ise saldırıdan Azov taburunu sorumlu tutuyor.

Siviller ateş altında kentten ayrılıyor

Kentteki çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle siviller bir an önce Mariupol'den ayrılmaya çalışıyor. Boişenko, gece Telegram üzerinden sivillerin kendi araçlarıyla çıkabilecekleri bilgisini paylaştı. İki gün içinde Mariupol'den ayrılan araç sayısının 6 bin 500'ü bulduğu belirtildi. Bölgede ateşkes olmadığı için siviller ateş altında kentten kaçmak zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre şu ana kadar Ukrayna'daki savaştan kaçanların sayısı üç milyonu aştı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna'dan ayrılanların güvenliğine ilişkin ciddi kaygılarının olduğunu belirterek, insan ticareti ve cinsel istismar vakalarına dikkat çekti.

dpa/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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