Sivillere hakaret eden darbeci katliam emri vermiş

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nın etrafında konuşlanan tankları görünce buraya yöneldiklerini anlatan Özer, "Oraya giderken askerleri ikna edebileceğimi düşündüm. Görüştüğüm askere yaptığının yanlış olduğunu defalarca söyledim. Bu esnada nizamiye tarafından bir ses geldi. Sesin sahibi, 'Asker ne duruyorsun, vur bu şerefsizleri' diyerek bize ateş edilmesini emretti." dedi.

Bunun üzerine darbe girişimi yapıldığını anladığını dile getiren Özer, "Polis Özel Harekatın bombalanmasından sonra 'Çocuklarımızı öldürüyorlar, buna engel olmamız gerekiyor' diyerek eşimle birlikte Gölbaşı'ndan Ankara merkeze geldik." dedi.

Bu talimattan kısa bir süre sonra helikopterden ve Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesinden sivillerin bulunduğu yöne ateş açıldığını belirten Özer, vücuduna 30 şarapnel parçası ile 3 kurşunun isabet ettiğini kaydetti.

Eşinin ve çevredeki sivillerin yardımıyla bir halı yıkama fabrikasına ait minibüse taşındığını anlatan Özer, araçta kendisiyle birlikte 13 yaralının daha bulunduğunu aktardı.

Önce FETÖ irtibatı nedeniyle kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Hastanesine götürüldüklerini bildiren Özer, buradaki doktorların, "Sizi sokağa döktüyse o sizi tedavi etsin" diyerek kendilerini tedavi etmediklerini söyledi.

Bunun üzerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldüklerini, ancak hastanenin girişi bariyerlerle kapatıldığı için özel bir hastaneye gittiklerini belirten Özer, "Sabah kendime geldiğimde dışarıdan sesler gelmeye devam ediyordu. O gece bize ateş edilince hepimizi öldürecekleri söylendi ve ölü taklidi yapmamızı isteyenler bile oldu." diye konuştu.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Özer, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

