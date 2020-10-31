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Sivilleri hedef alan Ermenistan kayıplar vermeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 09:04 | Son Güncelleme

Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönünde Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği bildirildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 30 Ekim gün boyunca ve 31 Ekim sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusuna ait birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı bildirildi.

Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönünde Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 30 Ekim gün boyunca ve 31 Ekim sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusuna ait birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı bildirildi. Açıklamada, Ağdere, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun kayıplar verdiği belirtildi. Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 T-72 tankı, 2 "Smerch" ve 2 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri, 12 topçu bataryası, 1 Osa uçaksavar roket sistemi, 1 radar istasyonu ve 2 askeri aracın imha edildiği aktarıldı. Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Ermenistan, sivilleri hedef almayı sürdürüyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Ermenistan ordusunun yerel saatle 06.00’dan itibaren Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini hedef almayı sürdürdüğü duyuruldu.

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