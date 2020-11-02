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Sivilleri hedef almaya devam eden Ermenistan ordusu ağır kayba uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 09:15 | Son Güncelleme

Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunan ve sivil yerleşim yerlerine ateş açan Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi.

Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunan ve sivil yerleşim yerlerine ateş açan Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi. Çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 4 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi, 10 topçu bataryası, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 askeri araç etkisiz hale getirildi.
Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım gün boyunca ve 2 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun, Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim yerlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı bildirildi. Ağdam, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı aktarıldı.

Ermenistan ağır kayıp vermeye devam ediyor
Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 4 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri, 10 topçu bataryası, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 askeri aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.

Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca, Ermenistan ordusunun yerel saatle 06.00’dan itibaren Ağdam ve Ağcabedi bölgelerindeki köylere ateş açtığını aktardı.

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