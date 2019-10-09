HABER

"Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:01 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "PKK/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir" - "Türkiye'nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ettiğini ve "Türkiye'nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğu" iddiasında bulunduğunu belirtti.

Söz konusu mahallenin Türkiye'nin harekat ve operasyon bölgesinin dışında olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tipik bir PKK taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye'nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye'nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır.

PKK/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir."

Kim ne derse desin operasyon bölgesindeki tüm mazlumların koruyucusunun Türkiye olduğunu vurgulayan Çelik, Müslümanlar gibi Hristiyanların da terör zulmünden Türkiye sayesinde kurtulacağını belirtti.

Türkiye'nin tüm dini grupların güvenliğini sağlayacağının altını çizen Çelik, "Suriye'de YPG/PYD'nin zulmettiği tüm kardeşlerimiz gibi Kürt kardeşlerimizin zulümden kurtuluşu da TSK'nın terörle mücadelesi sayesinde olacaktır. Barış pınarları, tüm etnik ve dini grupları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır." ifadelerini kullandı.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
İstanbul'da 'Barış Pınarı Harekatı' için camilerde sela okundu İstanbul'da 'Barış Pınarı Harekatı' için camilerde sela okundu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik HDP

En Çok Okunan Haberler

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

9 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Hedefler vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Hedefler vuruluyor

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Ceylanpınar Belediyesi'ne ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Ceylanpınar Belediyesi'nin hoparlörlerinden mehter marşı çalındı

Harekat sonrası PKK'dan roketli saldırı!

Harekat sonrası PKK'dan roketli saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.