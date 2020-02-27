Şivlilik nedir? Konya'da Regaip Kandili geleneği olan şivlilik başladı!

Regaip Kandili Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor, kandil simitleri alınıyor, Regaip Kandil mesajları paylaşılıyor. Ancak Konya’da diğer illerden farklı olarak bir de şivlilik geleneği yaşatılıyor. Peki Şivlilik geleneği nedir? İşte Konya’da Regaip Kandili zamanı çocukların sokaklara döküldüğü şivlilik geleneği ile ilgili merak ettikleriniz.
Konya yöresinde hala sürdürülen bir Regaib Kandili geleneği olan şivlilik ile ilgili tarihçilerinin yaptığı tarif şöyledir; “Regaip Kandili günü sabahı, sabah namazından sonra mahalledeki üç ile on beş yaş arasındaki kız erkek çocukları sokak başlarında toplanarak ilk kapıdan başlamak üzere kapıları birer birer çalarak açılmasını beklerler, kapı açılması biraz gecikti mi hep bir ağızdan ve tempo ile şu maniyi söylemeye başlarlar;
'Şivli şivli şişirmiş,
Erken kalkan pişirmiş,
İki çörek bir börek,
Bize namazlık gerek.
Şivlilik...'
Çocukların sesini duyan ev sahibi bayan, elindeki tabak dolusu üzüm veya ne verecekse onunla gelerek kapıyı açar ve sıra ile çocukların avucuna veya ekseriye boyunlarına takmış oldukları keselere birer avuç vermek suretiyle onları sevindirirmiş. Çocuklar bu kapıdan kısmetlerini aldılar mı diğer kapıya topluca koşmaya başlar, öğleye kadar bütün mahalle dolaşılmış olur.”
"Üç aylar, çocuklarımızın minik minik elleriyle sabah namazından sonra şivlilik toplamasıyla başlar. Bu, hem o çocukları sevindirmenin hem de bu mübarek ayların ailecek sevinçle karşılandığının göstergesidir. Çocuklara şefkat, merhamet ve paylaşma duygusu, bu kültürle aşılanıyor. Hediyeleşme ve karşılıklı yapılan paylaşımlar, dinimizin değerlerini öğretmede öncü bir role sahip."
Kentte asırlardır sürdürülen geleneklerden biri olan şivlilik, özellikle çocukların dört gözle beklediği kutlamalar arasında yer alıyor.
Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili'ni kutlamak amacıyla yapılan etkinlik kapsamında sabahın erken saatlerinde tüm çocukların sokakları doldurması, şehirde gencinden yaşlısına kadar her kesimde büyük heyecan uyandırıyor.
Regaip Kandili'nden bir gün önce gece başlayan kutlamalar kapsamında, akşam namazından sonra anne ve babalarıyla sokaklara çıkan çocuklar, büyüklerinin yaktığı ateş etrafında toplanarak halka oluşturuyor.
Çocuklardan bazıları, ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.
Regaib Kandili günü ise sabah erkenden kalkan çocuklar, gruplar halinde kapı kapı dolaşıp, şivlilik adı verilen şeker ve çikolata topluyor.
Her aile bütçesine göre, bir gün öncesinden marketlerden aldığı, şeker, gofret, çikolata, cips ve kuru yemişleri, zillerini çalan çocuklara ikram ediyor.
Ev ve dükkanları gezen çok sayıda çocuk, taşıdıkları poşetleri çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.