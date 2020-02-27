Şivlilik nedir? Konya'da Regaip Kandili geleneği olan şivlilik başladı!

Regaip Kandili Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor, kandil simitleri alınıyor, Regaip Kandil mesajları paylaşılıyor. Ancak Konya’da diğer illerden farklı olarak bir de şivlilik geleneği yaşatılıyor. Peki Şivlilik geleneği nedir? İşte Konya’da Regaip Kandili zamanı çocukların sokaklara döküldüğü şivlilik geleneği ile ilgili merak ettikleriniz.

Şivlilik Geleneği Nedir?

Konya yöresinde hala sürdürülen bir Regaib Kandili geleneği olan şivlilik ile ilgili tarihçilerinin yaptığı tarif şöyledir; “Regaip Kandili günü sabahı, sabah namazından sonra mahalledeki üç ile on beş yaş arasındaki kız erkek çocukları sokak başlarında toplanarak ilk kapıdan başlamak üzere kapıları birer birer çalarak açılmasını beklerler, kapı açılması biraz gecikti mi hep bir ağızdan ve tempo ile şu maniyi söylemeye başlarlar;

'Şivli şivli şişirmiş,

Erken kalkan pişirmiş,

İki çörek bir börek,

Bize namazlık gerek.

Şivlilik...'

Çocukların sesini duyan ev sahibi bayan, elindeki tabak dolusu üzüm veya ne verecekse onunla gelerek kapıyı açar ve sıra ile çocukların avucuna veya ekseriye boyunlarına takmış oldukları keselere birer avuç vermek suretiyle onları sevindirirmiş. Çocuklar bu kapıdan kısmetlerini aldılar mı diğer kapıya topluca koşmaya başlar, öğleye kadar bütün mahalle dolaşılmış olur.”