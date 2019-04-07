HABER

Sivrice'de 15 köyün ilçeyle ulaşımını sağlayan yolda heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 15 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.

Sivrice'de 15 köyün ilçeyle ulaşımını sağlayan yolda heyelan

Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 15 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Bazı yetkililer heyelanı, Perşembe günü meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin tetiklediği üzerinde durduklarını söyledi.
Sivrice'de 15 köyün ilçe merkeziyle ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Kılıçkaya ve Kalaba köyleri arasında yamaçtan kayan tonlarca toprak, yolu ulaşıma kapattı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığını söyledi.
Bazı yetkililer, heyelanı, Perşembe günü meydana gelen, bazı köylerde hasara yol açan 5.2 büyüklüğündeki depremin tetiklediği üzerinde durduklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Sivrice'de 15 köyün ilçeyle ulaşımını sağlayan yolda heyelan

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Sokak hayvanlarına aile şefkatiyle bakıyorlarSokak hayvanlarına aile şefkatiyle bakıyorlar
Akademisyenler Kanuni’yi Osmangazi’de anlattıAkademisyenler Kanuni’yi Osmangazi’de anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Sınırda hareketlilik! YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.