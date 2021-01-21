Sivrihisar cinayetinde dava ertelendi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde tartıştığı karısını evlerinin bahçesinde 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Hicazi Sülükoğlu’nun yargılanmasını devam edildi.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Hicazi Sülükoğlu (63) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayan Sülükoğlu, “Beni tahrik etti. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım. Tartışma esnasında eşim keserle beni tehdit etti. Hakarete varan sözler söyledi" dedi.

Mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nden gelen uzmanlık raporunun incelenmesine karar verdi. Duruşma raporun değerlendirilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokak’ta yaşandı. Hicazi Sülükoğlu (63) ile bir süre önce evlendiği eşi Aynur Sülükoğlu (47) arasında evlerinin bahçe kısmında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle iddialara göre, Aynur Sülükoğlu yerden aldığı keserle eşinin üstüne yürüdü. Bu esnada Hicazi Sülükoğlu da bir bıçak alarak eşine saldırdı. Olayın ardından Hicazi Sülükoğlu polisi arayarak cinayeti itiraf etti.

