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Sivrihisar Hava Gösterileri 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Sivil havacılık Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' dediği gibi önem arz ediyor. Bugün gelişmelerin, ilerlemelerin havada ve uzayda olduğunu görüyorsunuz" - "Önümüzdeki 25 yıl içinde pilot ihtiyacı 4 misli artacak. Şu anda pilot okullarımızdan yeterli derecede pilot mezun olmuyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sivil havacılık Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 'İstikbal göklerdedir' dediği gibi önem arz ediyor. Bugün gelişmelerin, ilerlemelerin havada ve uzayda olduğunu görüyorsunuz. Önümüzdeki 25 yıl içinde pilot ihtiyacı 4 misli artacak. Şu anda pilot okullarımızdan yeterli derecede pilot mezun olmuyor." dedi.

Pakdemirli, Sivrihisar'da 4'üncüsü düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, sivil havacılığın önemine işaret etti.

Türkiye'nin havacılık alanında daha iyi yerlerde olması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Her zaman sivil havacılığın gelişmesine, daha iyi yerlere gelmesine destek vermemiz lazım. Aslında bu hobi pahalı bir hobi gibi gözükmekle beraber, bir araba fiyatından ucuza uçak almak, uçurmak, temin etmek mümkün. Sadece bu işleri ülkemizde biraz daha kolaylaştırmamız lazım. Sadece bu işlere biraz da imkan vermemiz lazım." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 35 yıldır sivil havacılığın içindeyim. Uçak sayısına bakıyorum, Amerika'nın 20'de 1'i bile değiliz. Tahmin ediyorum 500-600 uçağımız var bu alanda. Bu uçakların sayısını artırmamız lazım. Bugün silahlı insansız hava aracını yapabilen bir ülkeysek, bunun ana sebeplerinden biri işte burada görmüş olduğunuz model uçaklardır." ifadelerini kullandı.

- "4 çocuğumun da pilot olmasını isterim"

Pakdemirli kendisinin de pilot olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sivil havacılığa erken yaşta başladım. Önce model uçaklar uçurdum. Paraşütçülük, pilotluk yapan bir kardeşinizim. Sivil havacılık, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' dediği gibi önem arz ediyor. Bugün gelişmelerin, ilerlemelerin havada ve uzayda olduğunu görüyorsunuz. Önümüzdeki 25 yıl içinde pilot ihtiyacı 4 misli artacak. Şu anda pilot okullarımızdan yeterli derecede pilot mezun olmuyor. Pilotluk dünyanın en güzel mesleklerinden bir tanesidir. Benim 4 erkek evladım var. Eğer arzu ederlerse 4 çocuğumun da pilot olmasını isterim. Meslek olarak yapıp yapmamaları kendilerinin bileceği iş ama altın bir bilezik olduğunu bilmelerini istiyorum."

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