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'Sivrihisar Hava Gösterileri' nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:05 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2018' etkinliğindeki akrobasi uçak gösterileri izleyenlerin nefeslerini kesti.

'Sivrihisar Hava Gösterileri' nefes kesti

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'de düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2018' etkinliğindeki akrobasi uçak gösterileri izleyenlerin nefeslerini kesti. Etkinliğe Türk Hava Kuvvetleri'nin Solo Türk ekibi de katıldı.
İki gün sürecek olan gösteriler Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslar arası Havacılık merkezi Necati Artan Tesisleri'nde başladı. Etkinliği Ulaştırma ve Alyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Özdemir Çakacak, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda kişi izledi. 2'nci Dünya Savaşı'nda da kullanıldığı belirtilen ve uçar durumda sadece 3 adet bulunan CATALINA da Sivrihisar Hava Gösterileri'nde yerini aldı. Bakan Yardımcısı İskurt, Vali Özdemir Çakacak ve milletvekili Harun Karacan CATALINA uçağına binerek pilotlardan uçak hakkında bilgi aldı.
Türkiye'ye M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'nce kazandırılan P-51 MUSTANG de Sivrihisar'daki gösterilere katıldı. İngiltere'den gelen Martin Lovell helikopterle, Hollanda'dan gelen Frank Van Houten ile Almanya'dan gelen Tim Tibo da akrobasi uçaklarıyla gösteri sundu.
BABA-KIZIN AKROBASİ GÖSTERİSİ
Türkiye'nin milli akrobasi pilotları Ali İsmet Öztürk ile kızı Semin Öztürk de ayrı uçuklarla gösterilerini gerçekleştirdi. İlk olarak Semin Öztürk 'Pitts S2-B' uçağıyla gösteri sundu. Semin Öztürk gösterisinin ardından uzun kuyruk oluşturan izleyicilere imza verdi. Semin Öztürk'ün ardından babası Ali İsmet Öztürk 'Mor Menekşe' adlı uçağıyla gösterisini gerçekleştirdi. Etkinlikte Türk Hava Kurumu planör ve paraşüt grupları gösteri sundu.
SOLO TÜRK İLGİYLE İZLENDİ
Türkiye'nin en eski tayyaresi Boeing-Stearman ve Aviat Husky'in de yer aldığı etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin Solo Türk ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Yarın sona erecek olan etkinlikte 'Uçak Pistinde Bisiklet Yarışı' da yapıldı.
FOTOĞRAFLI

'Sivrihisar Hava Gösterileri' nefes kesti'Sivrihisar Hava Gösterileri' nefes kesti'Sivrihisar Hava Gösterileri' nefes kesti'Sivrihisar Hava Gösterileri' nefes kesti

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