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Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

Eskişehir kent merkezinde kortej yürüyüşüyle başlayan festival kapsamında, yurt dışından gelen halk dansları ekipleri gösteri sundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen "Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile beraberindeki KKTC, Slovakya, Bosna Hersek, Şili, Bulgaristan ve Polonya'dan halk oyunları ekipleri, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Yüzügüllü ve beraberindekiler, daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Kent merkezinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan festival kapsamında, halk dansları ekipleri gösteri sundu.

Sivrihisar ilçesindeki festivalde, sanatçılar Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Cem Belevi sahne alacak. Sergi, yarışma, workshop gibi etkinliklerin de düzenleneceği festival, 30 Haziran Pazar günü sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Nasreddin Hoca

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