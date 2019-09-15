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Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nin ikinci günü akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterileriyle devam ediyor.

Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nin ikinci günü akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterileriyle devam ediyor. Gösterilerde en çok dikkati ise 60 yaşında olan ve MD 500 tipi helikopter kategorisi dünyada tek İngiliz pilot Martin Lovell çekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen helikopterle yaptığı güç manevralar büyük beğeni topluyor.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 4'üncüsü yapılan Hava Gösterileri'nin ikinci günü heyecanlı akrobasi şovlarıyla devam ediyor. Amerika, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkeden gelen akrobasi pilotları Eskişehir semalarında hünerlerini sergiliyor. Akrobasi uçaklarının yanı sıra gösterilere, model uçaklar, paraşüt ekipleri ve helikopterler de katılıyor.
60 YAŞINDA DÜNYADA TEK
İki gündür süren hava gösterilerinde en çok dikkati ise MD 500 tipi helikopteriyle akrobasi yapan İngiliz pilot Martin Lovell çekiyor. Alanında dünyada tek akrobasi pilotu olan Lovell, 15 dakikalık gösterisinde güç manevralarla izleyenlerin adeta nefesini kesiyor. Helikopter kullanmayı çok sevdiğini ve 30 yıldır kullandığını söyleyen Lovell, "Ben helikopter kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Buradaki ortam çok güzel, bütün pilotlar şu anda çok mutlu. Türk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk burada çok güzel bir iş yaptı. 30 yıldır helikopter pilotuyum, bu helikopterlerin bakımını da üstlenen bir mühendisim. Eğer helikopter pilotu olmak istiyorsunuz, önce bir uçak pilotu olmanız gerekiyor. Helikoptere geçiş ondan sonra daha kolay. Benim şovum çok iyiydi. Trafik kukasıyla bir gösteri yapıyorum. İnsanlara helikopterle neler yapılabileceğini gösteriyorum. Helikopterle kukayı devirip yeniden kaldırabiliyorum. Aslında helikopter kullanmak çok kolay bence, yönü bulduktan sonra hareketler manevralar kendiliğinden geliyor. Ben şu anda kategori olarak MD 500 tipi helikopterlerde tekim. Bu gösteriyi yapabilen kimse yok. Burada katılan topluluk çok güzel. Burası bir fuar alanı gibi, aynı alanda çok güzel uçaklar var. Pilotlar içinde çok güzel bir organizasyon" diye konuştu.
İLK KADIN AKROBASİ PİLOTU
Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nce düzenlenen 4'üncü Sivrihisar Hava Gösterileri'nde, Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve kızı ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterileri ilgiyle izleniyor. Gösterilerde Türk Yıldızları'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 2 skorsky helikopterde yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyorSivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyorSivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyorSivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor

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