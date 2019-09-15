HABER

Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 18:03 | Son Güncelleme

HAVA GÖSTERİLERİNİN FİNALİ TÜRK YILDIZLARI’NDAN Eskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın göz bebeği olan Türk Yıldızları gösteriyle sona erdi.

Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor (2)

HAVA GÖSTERİLERİNİN FİNALİ TÜRK YILDIZLARI’NDAN
Eskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın göz bebeği olan Türk Yıldızları gösteriyle sona erdi. Yaklaşık yarım saat Eskişehir semalarında şov yapan Türk Yıldızları, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Havada yaptıkları manevralarla nefesleri kesen Türk Yıldızları, duman salarak havada büyük bir kalp çizdi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı gösteri programında izleyenler, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonlarına kaydetmek için birbirileriyle yarıştı.
Türk Yıldızları'nı her izlediğinde daha çok gururlandığını ifade eden Burhan Yıldız, "Gösteriyi çok beğendim. Daha önce de izlemiştim ama bu sefer izleyince yine çok gururlandım. Bazı hareketler korkuttu ama çok güzel bir gösteri oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor (2)Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor (2)Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor (2)Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor (2)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Dünya Temizlik Günü'nde turistler çöp topladıDünya Temizlik Günü'nde turistler çöp topladı
Polisin dikkati yakalattıPolisin dikkati yakalattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs terminalinde yakalandılar!

Polisin dikkati yakalattı

Gezgin Fatih Koparan'a dükkanının önünde sopalı saldırı

Ünlü gezgine sopalı saldırı

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.