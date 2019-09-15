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Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:06 | Son Güncelleme

HAVA GÖSTERİLERİNİN FİNALİ TÜRK YILDIZLARI’NDAN Eskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın göz bebeği olan Türk Yıldızları gösteriyle sona erdi.

HAVA GÖSTERİLERİNİN FİNALİ TÜRK YILDIZLARI’NDAN

Eskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın göz bebeği olan Türk Yıldızları gösteriyle sona erdi. Yaklaşık yarım saat Eskişehir semalarında şov yapan Türk Yıldızları, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Havada yaptıkları manevralarla nefesleri kesen Türk Yıldızları, duman salarak havada büyük bir kalp çizdi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı gösteri programında izleyenler, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonlarına kaydetmek için birbirileriyle yarıştı.

Türk Yıldızları'nı her izlediğinde daha çok gururlandığını ifade eden Burhan Yıldız, "Gösteriyi çok beğendim. Daha önce de izlemiştim ama bu sefer izleyince yine çok gururlandım. Bazı hareketler korkuttu ama çok güzel bir gösteri oldu" dedi.

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