Sivrihisar’da Cem Belevi rüzgarı esti

Sivrihisar Belediyesi Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında on binlerce vatandaşla buluşan Cem Belevi sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Pop müziğinin güçlü isimlerinden birisi olan Cem Belevi, birbirinden güzel slow ve hareketli şarkılarıyla tüm dünyadan ve Türkiye’den Sivrihisar’a akın eden on binlerce insanı coşturdu.

Festivallerin ilçesi olan Sivrihisar’da başarılı işlere imza atan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Sivrihisar sizlerle çok daha güzel” diyerek, pop müziğinin güçlü sesi Cem Belevi’ye Sivrihisar ve festival anısına hediye takdim etti.

Ünlü sanatı Cem Belevi’de Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye kendisini on binlerle buluşturduğu için teşekkür ederken, temsili Nasreddin Hoca’nın da elini öptü.

Unutulmaz gece muhteşem havai fişek gösterileri ile son buldu.