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Sivrihisar’da uyuşturucu madde ve silah operasyonu, 3 şüpheli yakalandı

21.11.2020 16:41 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu madde ve silah operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken çok miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.İlçenin Aşağıkepen mahallesindeki bir çiftlikte M.K.’nin ikametinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine bir operasyon başlatıldı.

Eskişehir Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu madde ve silah operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken çok miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçenin Aşağıkepen mahallesindeki bir çiftlikte M.K.’nin ikametinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine bir operasyon başlatıldı. Şüpheli M.K.’ya ait çiftlik evinde Narkotik ve Patlayıcı Madde Arama Köpek Timlerinin de katılımıyla arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 10 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği şarjörü, 20 adet av fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgisi bulunan şüpheli M.K., C.H.K. ve İ.H.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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