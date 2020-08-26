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Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 20:44 | Son Güncelleme

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, sivrisinek vb. böcekleri öldüren ürünlerde yeni tip koronavirüsü de yok eden bir maddeye rastlandı. Virüsü öldürdüğüne inanılan bu maddenin okaliptüs ağacından elde edildiği belirtildi.

Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi

Sky News'te yer alan haberde, böcekleri kovmak için kullanılan spreylerin içinde bulunan Citriodiol adlı maddenin koronavirüsü öldürdüğünü duyuruldu.

İngiltere Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'ndaki bilim insanları Citriodiol adlı maddenin Kovid-19'a karşı koruyucu bir katman sağlayıp sağlamayacağını görmek için araştırmalar yaptı.

"HERHANGİ BİR YAN ETKİSİ YOK"

Çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre Citridiol koronavirüse karşı savaşta etken konumda yer alıyor. Bununla birlikte, araştırmacılar söz konusu maddenin herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan, Citrefine International'ın Genel Müdürü Jacqueline Watson hükümetten resmi bir test programı destek beklediklerini belirtti.

Watson, koronavirüsle savaşta çok iyi bir şans yakaladıklarını belirterek kapsamlı bir teste ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekledi.

Citriodiol adlı madde okaliptüs ağacının yapraklarında ve gövdesinden elde ediliyor.

Ancak bilim insanları virüsten korunmak için sivrisinek spreylerinin doğrudan sıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

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