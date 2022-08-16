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Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?

16.08.2022 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivrisinek veya sinek ısırıkları yaz ayıyla beraber artış göstermişti. Özellikle aşırı sıcak iklimlerde ve deniz ya da su birikintilerinin olduğu bölgelerde artan sivrisinek ısırıkları herkesin rahatsız olduğu bir konu. Çoğu zaman nasıl oluştuğunu anlamadığımız sivrisinek ısırıklarını pratik ve kısa bir zamanda tedavi etmenin yolları haberimizde derledik.

Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?

Sivrisinek ısırığı nasıl geçer? Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? soruları, sinek ısırığına mağdur kalan herkesin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Sinek ısırıklarından kurtulmak ve sinek ısırıklarını önlemek için deneyeyebileceğiniz çözüm yolları haberimizde...

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SİVRİSİNEK ISIRIĞINA İYİ GELENLER

Sivrisinek ısırığına iyi gelen maddeler tuzlu su, buz, diş Macunu elma sirkesi, limon, soğan, AspirinIsı Uygulaması

Tuzlu Su; Tuzlu su ile sinek ısırığı olan bölgelerinizi güzelce temizleyebilirsiniz.

Buz; Eğer kaşıntı hissiniz çok fazlaysa ve başka bir yöntem için zamanınız yoksa, bir buz tanesiyle bile sivrisinek ısırıklarını hafife indirebilirsiniz.

Diş macunu; Eğer kaşıntı hissiniz çok fazlaysa ve başka bir yöntem için zamanınız yoksa, bir buz tanesiyle bile sivrisinek ısırıklarını hafife indirebilirsiniz.

Elma sirkesi; Pek çok faydası blunan elma sirkesi, sinek ısırıklarına da iyi geliyor. İçeriğindeki asit sayesinde kısa zamanda enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen elma sirkesi, sivrisinek ısırığı şişlikleri için etkili çözümler arasında. Bu yöntemi bir pamuk yardımıyla ve kısa aralıklarla uygulayabilirsiniz.

Limon; Halk arasında fazlasıyla bilinen ve tercih edilen limon, kaşıntıları ortadan kaldırmada birebir. Limon sayesinde kaşıntılarına kısa sürede veda edebilirsiniz.

Soğan; Ortadan ikiye kestiğiniz soğanı sivrisinek ısırığının üzerine yaklaşık 1 dakika uygulayarak kaşıntı hissini ortadan kaldırabilirsiniz. Uyguladıktan sonra sivrisinek ısırığının olduğu bölgeyi su ile iyice temizlemeyi unutmayın.

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