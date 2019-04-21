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Siyah akan dere belediye başkanını isyan ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde siyah akan dere Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı isyan ettirdi.

Siyah akan dere belediye başkanını isyan ettirdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde siyah akan dere Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı isyan ettirdi. Sertaslan, sosyal medya adresinden konunun takipçisi olacağını belirtti.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçenin göbeğindeki derenin kirli akmasına isyan etti. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Sertaslan, “Bu fotoğraf az önce bir yurttaşımız tarafından yollandı. Çarşı deremiz. Bu pisliği bu şehre reva gören her kim ya da kimlerse peşinizdeyim bilesiniz. Kalpleriniz ve vicdanlarınız da bıraktığınız su gibi kapkara olmuş sizin. Size karşı benim ruhum da, gözüm de aynı şekilde kara haberiniz olsun. Çocuk büyüttüğünüz şehre verdiğiniz karşılık madem bu, siz de hak ettiğiniz karşılığı misliyle göreceksiniz. Haydi bakalım siz mi yaman Gemlik mi” ifadelerini kullandı.

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