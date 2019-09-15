"Siyah altın"a turist ilgisi

Erzurum'un Oltu ilçesinde yerin metrelerce altından çıkarılan, tespih ve takıların yapımında kullanılan Oltu taşı, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Halk arasında "siyah altın" olarak adlandırılan ve köylülerin ilçedeki dağlardaki maden yataklarından çekiç, murç, kazma ve kürek yardımıyla güçlükle çıkarttığı Oltu taşı, daha sonra araçlar ile ilçe merkezi ve Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi Taşhan Çarşısı ve çevresinde yer alan atölyelere ulaştırılıyor.

Ustaların el emeğiyle tespih ve çeşitli süs ve takı eşyalarına dönüştürülen Oltu taşı, birçok işletme ve hediyelik eşya dükkanının bulunduğu tarihi Taşhan Çarşısı'nda satılıyor.

Göz alıcı güzelliğiyle dikkati çeken Oltu taşı ürünlerinin yer aldığı çarşı, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiği ve alışveriş yaptığı adreslerin başında geliyor.

Esnaf Bekir Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oltu taşının toprağın 40 ila 800 metre altından çıkarıldığını ve "siyah altın" olarak bilindiğini söyledi.