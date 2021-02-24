Siyah Amerikalı’nın Gözaltında Ölümünde Polis Suçlanmadı

Mart 2020’de New York eyaletine bağlı Rochester kentinde gözaltına alındığı sırada nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyah Amerikalı Daniel Prude’un davasının görüldüğü davada jüri üyeleri, zanlı polis memurları hakkında suçlamada bulunmadı. New York eyaleti başsavcısı Letitia James, polisin eylemlerinden sorumlu tutulabilmesi için yargı reformu yapılması çağrısında bulundu ve sistemin temelinden “çürük” olduğu eleştirisini yaptı. James, büyük jüri kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. “Prude ailesi, Rochester toplumu ve ülke genelindeki toplulukların bu sonuç yüzünden hayal kırıklığına uğradıklarını biliyorum” diyen başsavcı, polisin akıl hastalıklarına müdahale konusunda eğitim alması gerekliliğine de vurgu yaptı. New York eyaletinin Rochester kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Daniel Prude’un görüntüleri ailesi tarafından Eylül ayında yayınlanmış, ardından Belediye Başkanı, yedi polisi görevden almıştı. Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, Mart ayında yaşanan olay için “ırkçılık eylemi” ifadesini kullanmıştı.

11 dakikalık görüntüde 41 yaşındaki Daniel Prude’un silahsız ve çıplak olduğu, başına bez geçirilerek elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Yaklaşık üç dakika boyunca bu şekilde tutulan Prude bilincini kaybediyor, ardından polisler Prude'u hayata döndürmeye çalışıyor. Nefessiz kaldığı belirtilen Prude kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Prude’un başına geçirilen çuvalın tükürmesini engellemek için olduğu kaydedilmişti. Prude’un ailesi 23 Mart’ta yaşanan olaydan yedi gün sonra olaya karışan polis memurlarının tutuklanmasını istemişti. New York Times gazetesinde yayınlanan otopsi raporuna göre Monroe İlçesi adli tıp kurumu Prude’un ölüm nedeni olarak “fiziksel kısıtlama sırasında nefessiz kalmaya bağlı cinayet” tanımlamasını kullandı. Times’ın haberine göre Prude’un kanında düşük miktarda "melek tozu" olarak bilinen Fensiklidin adlı maddeye de rastlandı ve komplikasyon nedeni olarak listelendi. Ailesi Prude’un akıl sağlığıyla ilgili sorunlarla mücadele ettiğini bildirmişti. Kardeşi Joe Prude ise kardeşi gece geç saatte sinir krizi geçirerek evden ayrıldığı için polisi aradığını söylemişti. Joe Prude, “Çağrıyı kardeşim yardım alsın diye yaptım, linç edilsin diye değil” sözlerini kullanmıştı.