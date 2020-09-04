Siyah Amerikalı’nın Ölümünde 7 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

11 dakikalık görüntüde 41 yaşındaki Daniel Prude’un silahsız ve çıplak olduğu, başına bez geçirilerek elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Yaklaşık üç dakika boyunca bu şekilde tutulan Prude bilincini kaybediyor, ardından polisler Prude'u hayata döndürmeye çalışıyor. Nefessiz kaldığı belirtilen Prude kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

New York eyaletinin Rochester kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Daniel Prude’un görüntülerinin ailesi tarafından bu hafta yayınlanmasının ardından Belediye Başkanı, yedi polisi görevden aldı. Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, Mart ayında yaşanan olay için “ırkçılık eylemi” ifadesini kullandı.

Times’ın haberine göre Prude’un kanında düşük miktarda "melek tozu" olarak bilinen Fensiklidin adlı maddeye de rastlandı ve komplikasyon nedeni olarak listelendi.

Belediye Başkanı Warren, “Daniel Prude, emniyet teşkilatımız, akıl sağlığı sistemimiz, toplumumuz ve benim tarafımdan yüzüstü bırakıldı. Ölümüne neden olan tüm hatalardan dolayı kederliyim ve kendime öfkeliyim” dedi.

Warren, Prude’un ölümüne neden olan koşullardan Ağustos ayına kadar haberdar olmadığını bildirdi. Belediye Başkanı, “Daniel Prude’un ölümüne kurumsal ve yapısal düzeydeki ırkçılık neden oldu. Bunu inkar etmeyeceğim. Bununla mücadele edeceğim ve adalet arayacağım” dedi.

Prude’un gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi, bir diğer siyah Amerikalı George Floyd’un Mayıs sonunda Minneapolis kentinde polisin gözaltı işlemi sırasında nefessiz kalarak hayatını kaybetmesinden iki ay önce yaşandı. Floyd’un ölümü hem ABD’de hem de dünyada protesto gösterilerine neden olmuş, gösteriler ırk adaletsizliği ve polis şiddetine karşı yeni bir toplumsal hareketin başlangıcı olmuştu.