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Siyah Amerikalı’nın Ölümünde 7 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

04.09.2020 02:47 | Son Güncelleme

New York eyaletinin Rochester kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Daniel Prude’un görüntülerinin ailesi tarafından bu hafta yayınlanmasının ardından Belediye Başkanı, yedi polisi görevden aldı

Siyah Amerikalı’nın Ölümünde 7 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

New York eyaletinin Rochester kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Daniel Prude’un görüntülerinin ailesi tarafından bu hafta yayınlanmasının ardından Belediye Başkanı, yedi polisi görevden aldı. Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, Mart ayında yaşanan olay için “ırkçılık eylemi” ifadesini kullandı.

11 dakikalık görüntüde 41 yaşındaki Daniel Prude’un silahsız ve çıplak olduğu, başına bez geçirilerek elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Yaklaşık üç dakika boyunca bu şekilde tutulan Prude bilincini kaybediyor, ardından polisler Prude'u hayata döndürmeye çalışıyor. Nefessiz kaldığı belirtilen Prude kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Olay sırasında Prude’un başına geçirilen çuvalın tükürmesini engellemek için olduğu kaydedildi.

Prude’un ailesi 23 Mart’ta yaşanan olaydan yedi gün sonra olaya karışan polis memurlarının tutuklanmasını istemişti.

New York Times gazetesinde yayınlanan otopsi raporuna göre Monroe İlçesi adli tıp kurumu Prude’un ölüm nedeni olarak “fiziksel kısıtlama sırasında nefessiz kalmaya bağlı cinayet” tanımlamasını kullandı.

Times’ın haberine göre Prude’un kanında düşük miktarda "melek tozu" olarak bilinen Fensiklidin adlı maddeye de rastlandı ve komplikasyon nedeni olarak listelendi.

Belediye Başkanı Warren, “Daniel Prude, emniyet teşkilatımız, akıl sağlığı sistemimiz, toplumumuz ve benim tarafımdan yüzüstü bırakıldı. Ölümüne neden olan tüm hatalardan dolayı kederliyim ve kendime öfkeliyim” dedi.

Warren, Prude’un ölümüne neden olan koşullardan Ağustos ayına kadar haberdar olmadığını bildirdi. Belediye Başkanı, “Daniel Prude’un ölümüne kurumsal ve yapısal düzeydeki ırkçılık neden oldu. Bunu inkar etmeyeceğim. Bununla mücadele edeceğim ve adalet arayacağım” dedi.

Prude’un gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybetmesi, bir diğer siyah Amerikalı George Floyd’un Mayıs sonunda Minneapolis kentinde polisin gözaltı işlemi sırasında nefessiz kalarak hayatını kaybetmesinden iki ay önce yaşandı. Floyd’un ölümü hem ABD’de hem de dünyada protesto gösterilerine neden olmuş, gösteriler ırk adaletsizliği ve polis şiddetine karşı yeni bir toplumsal hareketin başlangıcı olmuştu.

Rochester polis şefi La’Ron Singletary de olayla ilgili hem kurum içi hem de adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Rochester Emniyeti ve Prude ailesi konuyla ilgili yorum yapmadı.

New York Başsavcısı Letitia James eyalet yasaları gereği konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Çarşamba günü Rochester’da yapılan protesto gösterilerinde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti ve dokuz kişiyi gözaltına aldı. Belediye Başkanı Warren, kent meclisiyle birlikte göstericilerle ilgili suçlamaların düşürülmesi için çağrı yaptı.

Ailesi Prude’un akıl sağlığıyla ilgili sorunlarla mücadele ettiğini bildirdi. Kardeşi Joe Prude ise kardeşi gece geç saatte psikolojik bir kriz geçirerek evden ayrıldığı için polisi aradığını söyledi. Joe Prude, “Çağrıyı kardeşim yardım alsın diye yaptım, linç edilsin diye değil” dedi.

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