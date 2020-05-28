Siyah Amerikalı’nın Ölümüne Tepkiler Büyüyor Protestolar Yayılıyor

ABD’de siyah bir Amerikalı’nın polisin sokakta durdurarak gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastırması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetmesinin ardından protesto gösterileri ikinci gününde de devam etti. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde göstericiler Çarşamba günü akşamüstü saatlerinde olayın meydana geldiği yerin yakınında toplanmaya başladı. Göstericiler kendilerine plastik mermi ve biber gazıyla müdahale eden polisle çatıştı. Yüzlerini kapatan göstericiler olayın yaşandığı yerin yakınındaki polis merkezi civarında sokaklarda toplandı. Göstericiler ‘‘Adalet yoksa, barış yok’’ ve ‘‘nefes alamıyorum’’ sloganları attı. Gece ilerledikçe sayıları binlere ulaşan göstericiler karakolun önünde memurlarla arbede yaşadı. Polis bazı çatılarda konuşlanarak göstericileri bastırmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı. Göstericilerse polise taş attı ve göz yaşartıcı gaz kapsüllerini geri fırlattı. Bölgede küçük çaplı yangınlar çıkarken Perşembe günü sabah saatlerinde kentin üzerini duman tabakasının kapladığı görüldü. Göstericiler Target mağazalar zincirinin bölgedeki şubesini yağmaladı. Olay sırasında polis göstericilere müdahale etmedi. Mağazanın güvenlik kameralarına göstericiler rafları boşalttığı ve mağaza duvarlarını sprey boyayla boyadığı yansıdı.

Gösteriler California eyaletine de sıçradı. Los Angeles’ta bir otoyolu kapatan yüzlerce gösterici karayolları devriye araçlarının da camlarını kırdı. Trump: "FBI'a talimat verdim" Başkan Donald Trump ülkede sadece siyahlar değil birçok kesim tarafından büyük tepkiyle karşılanan olayın ardından Twitter aracılığıyla ‘‘Benim talimatımla FBI ve Adalet Bakanlığı, Minnesota’dan George Floyd’un çok üzücü ve trajik ölümüyle ilgili soruşturmayı ilerletiyor. Bu soruşturmanın hızlandırılmasını istedim. Kanunu uygulayanların tüm çalışmalarını da çok takdir ediyorum’’ mesajını paylaştı. Minneapolis Belediye Başkanı Perşembe günü yazdığı Twitter mesajında ‘‘Lütfen Mineapolis, trajedinin başka trajedilere yol açmasına izin veremeyiz’’ dedi. Frey, Vali Tim Walz’den Ulusal Muhafızları görevlendirmesini istedi. Ancak Vali’nin ofisinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Walz da Çarşamba gecesi yazdığı Twitter mesajıyla sükunet çağrısında bulundu ve gösteriler sırasında yaşanan şiddet için ‘‘Çok tehlikeli bir durum’’ diyerek kent sakinlerinden bölgeyi terk etmelerini istedi.

Çarşamba gecesi Minneapolis kentinde yetkililer protestolar sırasında mermi ile yaralanmış bir kişiyi yerde yatarken buldu. Bu kişi daha sonra bölge hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın nedeni henüz aydınlanmadı, ancak bir şüphelinin gözaltında olduğu belirtildi. Minneapolis polisi ile Floyd arasındaki arbedenin videosunun ortaya çıkmasının ardından Belediye Başkanı Frey, Hennepin ilçesi savcısı Mike Freeman’dan tutuklamayı yapan memur hakkında suçlama yapılmasını istedi. Olaya karışan memurların kimlikleri açıklandı Yetkililer olaya karışan dört polis memurunun isimlerini Thomas Lane, Tou Thao ve J Alexander Kueng olarak açıkladı, ancak Floyd’un boynuna dizini bastıranın bu dört polisten hangisi olduğu belirtilmedi. Polis sendikası tarafından yapılan açıklamadaysa adı geçen memurların soruşturmayla işbirliği yaptıkları belirtildi ve yargıya varmak için acele edilmemesi çağrısında bulunuldu. Sendika ‘‘Tüm videoyu izlemeliyiz. Tıbbi inceleme raporunu beklemeliyiz’’ açıklamasını yaptı.

İlçe savcısının ofisinden yapılan açıklamada da müfettişlerin soruşturmalarını tamamlamasının ardından nasıl harekete geçileceğine karar verileceği belirtildi. Olay, 2014 yılında New York’ta silahsız olmasına rağmen polisin gözaltına aldığı sırada hayatını kaybeden siyah Amerikalı Eric Garner’ın ölümünü hatırlattı. Garner’ın son sözleri olan ‘‘nefes alamıyorum’’, Siyahların Hayatı Önemli (Black Lives Matter) hareketinin sloganı haline gelmişti. LeBron James de tepki gösteren isimlerden Olaya siyah basketbolculardan da tepkiler geldi. Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) yıldız oyuncularından LeBron James, Instagram’dan Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için ulusal marş okunurken bir dizini yere dayadığı fotoğrafını paylaştı ve ‘‘Şimdi anlıyor musunuz yoksa hala net değil mi?’’ diye yazdı. Eski Amerikan futbolu oyuncusu Kaepernick’in bu hareketi kısa sürede diğer oyuncular arasında yayılmış ve Başkan Donald Trump’ın tepkisini çekmişti.