MAGAZİN

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölüm: Ferhat, Aslı'ya aşkını ilan etti! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ | 23.01.2018 10:16 | Son Güncelleme 10 saat önce

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Dizinin hayranları tarafından uzun zamandır beklenen itiraf heyecanla izlenirken Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. İdil ile evlenmeye hazırlanan Namık'ın odasına süpriz bir ziyaretçi gelir. Ve bu gizemli kişi elindeki silahı Namık'a doğrulturur ve üç kez ardı ardına tetiğe basar. Bu olaydan habersiz olan Ferhat ise Aslı'ya onu sevdiğini söyler. Siyah Beyaz Aşk son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölüm: Ferhat, Aslı'ya aşkını ilan etti! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 14. Bölümde Ferhat’tan, Aslı’ya uzun zamandan beri beklenen itiraf geldi. Hayranları tarafından heyecanla izlenen dizinin son bölümünde Ferhat ile Aslı'nın final sahnesinde öpüşmeleri damga vururken Namık'ı düğün gününde kim vurdu merak ediliyor. Bu sahneler sonrasında Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı ile birlikte dizinin hayranları tarafından beklenen itiraf Ferhat'tan geldi ve Aslı'ya onu sevdiğini söyledi. İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümü...

NAMIK'I KİM VURDU!

Siyah Beyaz Aşk son bölümde İdil ile Namık'ın düğün günü gelmiştir. Nikah öncesi son hazırlıklar yapılırken Ferhat, Aslı'yı almaya gelir. Başta Aslı, gitmek istemese bile Ferhat'ın emrivaki ısrarı karşısında beraber çıkarlar. Diğer yandan Azad, kızı Ayhan ile birlikte "Ferhat'ın akrabası" diyerek katılır.

Düğüne hazırlıklar devam ederken İdil'in odasına giren Yeter ile arasında sürtüşme devam eder. İdil, Namık ile evlenmeleri halinde Yeter'i evden çıkarmak istemektedir. Ve bunu onu her seferinde hatırlatır. İçmekten ayakta zor duran Yeter, İdil'in "Bir saat içinde neler olur?" sözü ile odadan çıkar.

Namık, odasında son hazırlıklarını yaparken elinde silah ile giren biri onu şaşırtır. Namık "Senin ne işin var burada?" sözüne karşılık gizemli kişi silahı ona doğrultur ve üç kez ardı ardına ateş eder. Tam havai fişeklerin atıldığı sahnede gerçekleşen bu olayda silahın sesi kimseler tarafında duyulmadı. Bu sahneyi izleyenlerin aklına bu gizemli kişi için üç kişi gelmektedir. Evden çıkarılmak istemeyen Yeter, düğüne son anda katılan Cüneyt ve kızının "Namık'ı tanıyor musun?" sözleri üzerine "birazdan tanışırız" diyen Azad. Siyah Beyaz Aşk son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölümü izlemek için tıklayınız

GECEYE DAMGA VURAN İTİRAF!

Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, sonunda Aslı'ya aşkını itiraf ediyor. İşte heyecanla izlenen o sahne...

SİYAH BEYAZ AŞK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat’ın hapiste tanıştığı Azad Dağıstan, gönderdiği mektupla Ferhat’a güvenini sınar. Azad Dağıstan’ın kızı Ayhan’ın silah doğrultması karşısında önemli bir sınav veren Ferhat, teslim ettiği mektubu okumamasıyla güven testinden geçer. Ferhat ise bu durum karşısında oldukça bozulur. Böyle bir oyun oynanması canını sıksa da Azad Dağıstanlı ile ortak hareket edecektir. Azad Dağıstan, Ferhat’a büyük saygı duyar ve onunla birlikte çalışmak ister.

Ferhat ile Aslı arasındaki gerilim devam eder. Aslı’ya eskiden olduğu gibi sert davranan Ferhat, yollarının ayrıldığını söyler. Bu karar karşısında büyük üzüntü duyan Aslı, Ferhat’ın itirafı sonrası aşka teslim olur.

Öte yandan Yiğit’in hapse girmesi, iki kardeşi tekrar karşı karşıya getirir. Yiğit, Ferhat’a sırt çevirir ve ailesi de tüm bağlarını koparmak için adım atar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siyah beyaz aşk izle siyah beyaz aşk son bölüm Siyah Beyaz Aşk 14 bölüm siyah beyaz aşk fragman kanal d

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

İlginizi Çekebilir

Siyah Beyaz Aşk'a Ferhat Aslı'nın öpüşme sahnesi damga vurdu!

Siyah Beyaz Aşk'a Ferhat Aslı'nın öpüşme sahnesi damga vurdu!

Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Namık'ı kim vurdu? İdil mi Yeter mi?

Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Namık'ı kim vurdu? İdil mi Yeter mi?

Siyah Beyaz Aşk 13. son bölüm izle: Ferhat'ın başını belaya sokan mektup! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 13. son bölüm izle: Ferhat'ın başını belaya sokan mektup! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk dizisine sürpriz oyuncu

Siyah Beyaz Aşk dizisine sürpriz oyuncu

Siyah Beyaz Aşk ilk bölüm izle: Dizi, ilk bölümü ile prömiyerini yaptı!

Siyah Beyaz Aşk ilk bölüm izle: Dizi, ilk bölümü ile prömiyerini yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siyah Beyaz Aşk'a Ferhat Aslı'nın öpüşme sahnesi damga vurdu!

Siyah Beyaz Aşk'a Ferhat Aslı'nın öpüşme sahnesi damga vurdu!

Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Namık'ı kim vurdu? İdil mi Yeter mi?

Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Namık'ı kim vurdu? İdil mi Yeter mi?

Siyah Beyaz Aşk 13. son bölüm izle: Ferhat'ın başını belaya sokan mektup! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 13. son bölüm izle: Ferhat'ın başını belaya sokan mektup! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk dizisine sürpriz oyuncu

Siyah Beyaz Aşk dizisine sürpriz oyuncu

Birbirlerine yakıştırıyorlar!

Birbirlerine yakıştırıyorlar!

Siyah Beyaz Aşk 9. bölüm fragmanı! Aslı’nın duyguları açığa çıkıyor

Siyah Beyaz Aşk 9. bölüm fragmanı! Aslı’nın duyguları açığa çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.