Siyah Beyaz Aşk 14. son bölüm: Ferhat, Aslı'ya aşkını ilan etti! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Düğüne hazırlıklar devam ederken İdil'in odasına giren Yeter ile arasında sürtüşme devam eder. İdil, Namık ile evlenmeleri halinde Yeter'i evden çıkarmak istemektedir. Ve bunu onu her seferinde hatırlatır. İçmekten ayakta zor duran Yeter, İdil'in "Bir saat içinde neler olur?" sözü ile odadan çıkar.

Siyah Beyaz Aşk son bölümde İdil ile Namık'ın düğün günü gelmiştir. Nikah öncesi son hazırlıklar yapılırken Ferhat, Aslı'yı almaya gelir. Başta Aslı, gitmek istemese bile Ferhat'ın emrivaki ısrarı karşısında beraber çıkarlar. Diğer yandan Azad, kızı Ayhan ile birlikte "Ferhat'ın akrabası" diyerek katılır.

Siyah Beyaz Aşk 14. Bölümde Ferhat’tan, Aslı’ya uzun zamandan beri beklenen itiraf geldi. Hayranları tarafından heyecanla izlenen dizinin son bölümünde Ferhat ile Aslı'nın final sahnesinde öpüşmeleri damga vururken Namık'ı düğün gününde kim vurdu merak ediliyor. Bu sahneler sonrasında Siyah Beyaz Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı ile birlikte dizinin hayranları tarafından beklenen itiraf Ferhat'tan geldi ve Aslı'ya onu sevdiğini söyledi. İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümü...

Namık, odasında son hazırlıklarını yaparken elinde silah ile giren biri onu şaşırtır. Namık "Senin ne işin var burada?" sözüne karşılık gizemli kişi silahı ona doğrultur ve üç kez ardı ardına ateş eder. Tam havai fişeklerin atıldığı sahnede gerçekleşen bu olayda silahın sesi kimseler tarafında duyulmadı. Bu sahneyi izleyenlerin aklına bu gizemli kişi için üç kişi gelmektedir. Evden çıkarılmak istemeyen Yeter, düğüne son anda katılan Cüneyt ve kızının "Namık'ı tanıyor musun?" sözleri üzerine "birazdan tanışırız" diyen Azad. Siyah Beyaz Aşk son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölümü izlemek için tıklayınız

GECEYE DAMGA VURAN İTİRAF!

Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, sonunda Aslı'ya aşkını itiraf ediyor. İşte heyecanla izlenen o sahne...

SİYAH BEYAZ AŞK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat’ın hapiste tanıştığı Azad Dağıstan, gönderdiği mektupla Ferhat’a güvenini sınar. Azad Dağıstan’ın kızı Ayhan’ın silah doğrultması karşısında önemli bir sınav veren Ferhat, teslim ettiği mektubu okumamasıyla güven testinden geçer. Ferhat ise bu durum karşısında oldukça bozulur. Böyle bir oyun oynanması canını sıksa da Azad Dağıstanlı ile ortak hareket edecektir. Azad Dağıstan, Ferhat’a büyük saygı duyar ve onunla birlikte çalışmak ister.

Ferhat ile Aslı arasındaki gerilim devam eder. Aslı’ya eskiden olduğu gibi sert davranan Ferhat, yollarının ayrıldığını söyler. Bu karar karşısında büyük üzüntü duyan Aslı, Ferhat’ın itirafı sonrası aşka teslim olur.

Öte yandan Yiğit’in hapse girmesi, iki kardeşi tekrar karşı karşıya getirir. Yiğit, Ferhat’a sırt çevirir ve ailesi de tüm bağlarını koparmak için adım atar.