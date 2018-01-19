Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Namık'ı kim vurdu? İdil mi Yeter mi?

Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünü oynadığı ve birbirlerine zıt iki karakter, Aslı ile Ferhat, arasında yaşanan aşk ve onların etrafından gelişen olayları konu alan dizide nefesler tutuldu. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, götürdüğü emanet bir mektup sonrasında zor durumda kalmıştı. Çünkü mektupta "Getireni öldür" yazıyordu. Bu sahne sonrasında Ferhat'a ne olacak merak ediliyordu. İşte merakla beklenen o fragman...

SİYAH BEYAZ AŞK 14. BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 14. yeni bölüm fragmanında Ferhat, götürdüğü mektubun bir test olduğunu öğreniyor. Diziye yeni katılan iki karakter Azad Dağıstan (Macid Koper) ve onun kızı Ayhan Dağıstan (Selin Şekerci), Ferhat'ı bir teste tabi tutuyorlar. Böylece Ferhat'ın ne kadar gözüpek olduğunu öğreniyorlar. Azad Dağıstan'ın sorusu ise Ferhat'ı başka yerlere götürüyor "Senin etrafını sarıp yakan ateşin adı ne?"

Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm fragmanında esas dikkat çeken olay ise Namık'ın silahla vurulduğu an! İdil ile sonunda nikah masasına oturmak için hazırlanan Namık'a tanıdığı biri tarafından silah doğrultuluyor. Bunu söylediği sırada silah ateşleniyor ve Namık vuruluyor. Peki Namık'ı kim vurdu? İdil mi Yeter mi? Ve neden vurdu? Namık ölecek mi? Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!