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Siyah Beyaz Aşk 15. son bölüm izle: Ferhat ile Aslı boşanıyor! (16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ | 30.01.2018 09:13 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Siyah Beyaz Aşk 14. son bölüm dün akşam Kanal D ekranlarında hayranları ile buluştu. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı, heyecanın dorukta olduğu Siyah Beyaz Aşk'ta Ferhat, Aslı ile yaşadıkları ve Aslı'nın abisi Cem'in söylediklerinden sonra boşanma davası açmaya karar veriyor. Bu sahne sonrasında Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edilmeye başlandı. İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümde olanlar...

Siyah Beyaz Aşk 15. son bölüm izle: Ferhat ile Aslı boşanıyor! (16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 15. son bölümü ile dün akşam Kanal D ekranlarına geldi. Başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı ve her pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı başta olmak üzere Gülsüm'ün doğumunu kendisinden saklayan herkese karşı cephe aldı. Çılgına dönen Ferhat'ı Gülsüm'e birşey yapmasını engellemek ise Abidin ise Aslı'ya düştü. Aslı ile Ferhat, bu olaylardan sonra ayrılığın ilk adımını attılar. Ferhat'ın daha sonra Yiğit ve ardından Başkomiser Cem ile yaptığı konuşma sonrasında aldığı karar ise izleyenleri şok etti.

Siyah Beyaz Aşk 15. son bölümde Cem, Ferhat ile konuşmak için buluşmak ister. Cem, kardeşi Aslı'yı Ferhat'tan, onun karanlık hayatından korumak için Ferhat'tan onu bırakmasını rica eder. Ferhat, bu konuşma sonrasında ve Aslı'nın son söyledikleri aklına gelince Ayhan Dağıstanlı'yı arar ve boşanma davası açmasını ister. Daha sonra Ayhan, Aslı'ya durumu bildirir. Aslı, Ferhat'ın böyle birşey yapacağını düşünmediği için şok geçirir. Fakat aklına koyduğunu yapacağını da bilmektedir. Ferhat eve gelir fakat Aslı ile aralarında derin bir sessizlik hakimdir. Siyah Beyaz aşk 15. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Siyah Beyaz Aşk 15. son bölümü izlemek için tıklayınız

SİYAH BEYAZ AŞK 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 15. Bölümde Ferhat ile Aslı, önemli bir karar aldılar. Namık Emirhan’ın vurulması, tüm aileyi ikiye böler. İdil, Namık’ı vuranın Yeter olduğunu bilmesine rağmen bunu kanıtlayamaz. Zira Yeter, vurduğunu saklayacaktır ve en büyük yardımcısı Azad Dağıstan olacaktır.

Ferhat ile Aslı, aralarındaki engelleri kaldırmak isteseler de ikili önemli bir sınavın eşiğindedirler. Aslı’nın yaşadığı problemlere göz yummak istemeyen ağabeyi Cem, Ferhat’tan ayrılması için bir kez daha uyarır. Fakat bu uyarılar Aslı’nın kararlarında etkili olmaz. Cem, son çare olarak Ferhat ile konuşur ve yol ayrımı için ilk adım atılır.

Öte yandan Handan, Kamil’in gerçek annesinin Gülsüm olduğunu öğrenmiştir. Bu gerçeğin ortaya çıkacak olmasıyla Gülsüm, ağabeyi Ferhat’ın tepkilerinden korkar ve intihara kalkışır. Gülsüm’e son anda yardımcı olan Abidin, Ferhat’ın tepkisinden de korumak zorunda kalır. Ferhat, bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla deliye döner ve bu olaydan sorumlulara karşı cephe alır.

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