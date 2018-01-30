Siyah Beyaz Aşk 15. son bölüm izle: Ferhat ile Aslı boşanıyor! (16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 15. son bölümü ile dün akşam Kanal D ekranlarına geldi. Başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı ve her pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı başta olmak üzere Gülsüm'ün doğumunu kendisinden saklayan herkese karşı cephe aldı. Çılgına dönen Ferhat'ı Gülsüm'e birşey yapmasını engellemek ise Abidin ise Aslı'ya düştü. Aslı ile Ferhat, bu olaylardan sonra ayrılığın ilk adımını attılar. Ferhat'ın daha sonra Yiğit ve ardından Başkomiser Cem ile yaptığı konuşma sonrasında aldığı karar ise izleyenleri şok etti.

Siyah Beyaz Aşk 15. son bölümde Cem, Ferhat ile konuşmak için buluşmak ister. Cem, kardeşi Aslı'yı Ferhat'tan, onun karanlık hayatından korumak için Ferhat'tan onu bırakmasını rica eder. Ferhat, bu konuşma sonrasında ve Aslı'nın son söyledikleri aklına gelince Ayhan Dağıstanlı'yı arar ve boşanma davası açmasını ister. Daha sonra Ayhan, Aslı'ya durumu bildirir. Aslı, Ferhat'ın böyle birşey yapacağını düşünmediği için şok geçirir. Fakat aklına koyduğunu yapacağını da bilmektedir. Ferhat eve gelir fakat Aslı ile aralarında derin bir sessizlik hakimdir. Siyah Beyaz aşk 15. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.