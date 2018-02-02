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Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölüm 2. fragman: Ferhat boşanmaktan vazgeçecek mi?

DİZİ HABERLERİ | 02.02.2018 17:36 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 16. bölüm için 2. fragman yayımlandı. Yeni fragmanda Abidin'in Gülsüm ile evlenmek istediğini Ferhat'a ve aileye söylemesi ile buna verilen tepkiler görülüyor. Ferhat - Aslı cephesinde ise Aslı, Ferhat ile açık açık konuşuyor. Bakalım Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde neler olacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 16. Bölüm 2. fragman ve yeni bölümden ipuçları...

Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölüm 2. fragman: Ferhat boşanmaktan vazgeçecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 16. Bölüm 2. fragman çıktı ve Ferhat'ın boşanma karına karşı Aslı'nın çıkışına dair ipuçları ekrana geldi. Aslı duygularını ve Ferhat'a olan tepkisini açık açık ortaya çıkacak. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Ferhat ne yapacak?

ABİDİN'DEN CESUR HAMLE

Dizinin yeni bölümünde Abidin, Gülsüm ile evlenme kararı alacak ki bu aileyi şaşkına çevirecek. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki Abidin'in bu konuda Ferhat ile konuşması Ferhat'ın boşanma kararını gözden geçirmesine yol açacağa benziyor. İşte Siyah Beyaz yeni bölüm 2. fragman....

SİYAH BEYAZ AŞK 16. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SİYAH BEYAZ AŞK 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat boşanma kararını yeniden değerlendiriyor; Aslı ilk defa bu kadar açık konuşuyor! Kamil'in annesinin Gülsüm olduğu ortaya çıktıktan sonra Abidin'den sürpriz bir karar gelir.

Ferhat ile yüzleşen Abidin, Gülsüm ile evlenmek istediğini dile getirir. Ailenin gündemine bomba gibi düşen bu haber, herkesin büyük bir şaşkınlık yaşamasına sebep olur. Abidin'in aşkına sahip çıkması, Aslı'yı da harekete geçirir. Aslı, Ferhat'ın kaçmasından ve duygularını kalbine gömmesinden rahatsızdır.

Ferhat'ın aldığı boşanma kararıyla büyük bir üzüntü duyan Aslı, ilk kez duygularını dile getirir. Aslı'nın sözleri karşısında zor anlar yaşayan Ferhat, beklenmedik bir harekette bulunur.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE OLANLAR

Siyah Beyaz Aşk 15. Bölümde Ferhat ile Aslı, önemli bir karar aldılar. Namık Emirhan’ın vurulması, tüm aileyi ikiye böldü. İdil, Namık’ı vuranın Yeter olduğunu bilmesine rağmen bunu kanıtlayamadı. Zira Yeter, vurduğunu sakladı ve en büyük yardımcısı Azad Dağıstan oldu.

Ferhat ile Aslı, aralarındaki engelleri kaldırmak isteseler de ikili önemli bir sınavın eşiğindeydiler. Aslı’nın yaşadığı problemlere göz yummak istemeyen ağabeyi Cem, Ferhat’tan ayrılması için bir kez daha uyardı. Fakat bu uyarılar Aslı’nın kararlarında etkili olmadı. Cem, son çare olarak Ferhat ile konuştu ve yol ayrımı için ilk adım atıldı.

Öte yandan Handan, Kamil’in gerçek annesinin Gülsüm olduğunu öğrenmiştir. Bu gerçeğin ortaya çıkacak olmasıyla Gülsüm, ağabeyi Ferhat’ın tepkilerinden korkar ve intihara kalkışır. Gülsüm’e son anda yardımcı olan Abidin, Ferhat’ın tepkisinden de korumak zorunda kalır. Ferhat, bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla deliye döner ve bu olaydan sorumlulara karşı cephe alır.

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