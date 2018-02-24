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Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Yeter'in itirafı ile Ferhat'ın babası kim belli oldu!

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 24.02.2018 10:52 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları Kanal D'de ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk'ın başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yer alıyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüme Yeter'in itirafları damga vuracak. Yeter'den büyük itiraf! Yiğit, Ferhat hakkındaki gerçeği öğreniyor! Aslı abisi Cem'i kurtarabilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanları...

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Yeter'in itirafı ile Ferhat'ın babası kim belli oldu!

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm fragmanında Yeter'in itirafları izleyenleri şok etti. Savcı Yiğit'in karşısına çıkan Yeter, sözlerine Namık'ı ben vurdum diyerek başlıyor. Sonrasında ise Ferhat'ın dünyaya gelmesi ve adının konulmasından bahsediyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı Aslı ise abisi Cem'i kurtarmak için canla başla uğraşıyor. Yeter'in itirafları sonrasında ne olacak? Cem kurtulacak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanında Yeter, Yiğit'e itirafta bulunuyor. Yeter'den büyük itiraf! Yiğit, Ferhat hakkındaki gerçeği öğreniyor! Namık Emirhan'u ben vurdum diyen Yeter, bunu neden yaptığını tek tek açıklıyor. Yeter'in itirafında Ferhat'ın kim çocuğu olduğu ortaya çıkıyor. Diğer yandan Aslı ise abisi Cem'i kurtarmak için çalışıyor ve müdahele ediyor. Yeter'in itirafları sonrasında Yiğit, Namık için harekete geçecek mi? Cem kurtulacak mı?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm ilk fragmanında Ferhat, Aslı'yı teselli ederek Cem'in yaşacağını "o benim tanıdığım en inatçı adam" diyerek ona destek olmaya çalışıyor. Cem yoğun bakımda yatarken fişini çekmek için hastaneye gelen Cüneyt, kameralardan korkarak vazgeçiyor. Fakat odaya giren gizemli bir kişi Cem'in serumuna yaptığı iğne ile kalbini durduruyor. Gizemli kişi kim?

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı ve Ferhat herkesten uzak aşklarını özgürce yaşarken tek engelleri Namık değildir. Cem de Aslı’nın Ferhat’tan uzak durmasını ister. Aslı ailem dediği abisini Ferhat için karşısına mı alacak?

Cüneyt, Aslı’yı öldürmeden pes etmeye niyetli değil. Aslı’yı ve Özgür’ü kaçıran Cüneyt kurduğu planla Namık’a yaranmaya çalışırken, Namık bu durumdan nasıl faydalanacak?

Oğlu için gururunu ayaklar altına alıp Namık’ın kapısını çalan Yiğit’in en büyük desteği Ferhat. Omuz omuza, kim olduğunu bilmedikleri düşmanlarının peşinde koşan iki kardeş, Özgür’ü bulduklarında başka kiminle karşılaşacak?

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