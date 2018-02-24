Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Yeter'in itirafı ile Ferhat'ın babası kim belli oldu!

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm fragmanında Yeter'in itirafları izleyenleri şok etti. Savcı Yiğit'in karşısına çıkan Yeter, sözlerine Namık'ı ben vurdum diyerek başlıyor. Sonrasında ise Ferhat'ın dünyaya gelmesi ve adının konulmasından bahsediyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı Aslı ise abisi Cem'i kurtarmak için canla başla uğraşıyor. Yeter'in itirafları sonrasında ne olacak? Cem kurtulacak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanında Yeter, Yiğit'e itirafta bulunuyor. Yeter'den büyük itiraf! Yiğit, Ferhat hakkındaki gerçeği öğreniyor! Namık Emirhan'u ben vurdum diyen Yeter, bunu neden yaptığını tek tek açıklıyor. Yeter'in itirafında Ferhat'ın kim çocuğu olduğu ortaya çıkıyor. Diğer yandan Aslı ise abisi Cem'i kurtarmak için çalışıyor ve müdahele ediyor. Yeter'in itirafları sonrasında Yiğit, Namık için harekete geçecek mi? Cem kurtulacak mı?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm ilk fragmanında Ferhat, Aslı'yı teselli ederek Cem'in yaşacağını "o benim tanıdığım en inatçı adam" diyerek ona destek olmaya çalışıyor. Cem yoğun bakımda yatarken fişini çekmek için hastaneye gelen Cüneyt, kameralardan korkarak vazgeçiyor. Fakat odaya giren gizemli bir kişi Cem'in serumuna yaptığı iğne ile kalbini durduruyor. Gizemli kişi kim?