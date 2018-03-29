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Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı: Aslı itiraf ediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 29.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisi başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yer alıyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'ı gideceği yerden çevirmek için çocuğu aldırmadığını itiraf ediyor. İkili arasında yaşanan duygusal an izleyenleri heyecanlandırdı. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı: Aslı itiraf ediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı duygusal sahneleri ile izleyenleri mest etti. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk, her pazartesi Kanal 'de ekrana geliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'a bebeği aldırmadığını itiraf ediyor. Ferhat'ın "kısmetse ölüme" sözleri Aslı'yı derinden etkilemiş ve böyle bir karar almıştır. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm fragmanı çıktı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'tan sakladığı sırrı itiraf ediyor. Ferhat'ın arabadan çıkmasını söylemesi üzerine Aslı, "o zaman ona ne diyeyim. Çocuğumuza" demesi Ferhat'ı hem şok ediyor hem sinirlendiriyor. Ferhat "Benden saklayarak neyi planlıyordun? Boşanıp çocuğu benden uzaklarda büyütmek miydi?" diye soruyor. "Benden ne istiyorsun" diye soran Ferhat'a Aslı "Seni" diyor.



Ferhat, yaşadıkları olayların üstüne Aslı'yı terketmeyi kafasına koymuştur. Aslı ise Ferhat'tan hiçbir zaman ayrılmak istememektedir. Ferhat'ı kaybetme korkusunu engellemek için sakladığı büyük sırrı Ferhat'a itiraf eder. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Aslı ve Ferhat, birbirlerin siyah beyaz kadar zıt olan iki insan arasındaki aşkı konu alan Siyah Beyaz Aşk son bölümde neler oldu? Siyah Beyaz Aşk 23. bölümde Ferhat, kliniğe giderek Aslı'nın bebeği aldırmasına engel olmak istemektedir. Fakat yetişemediği olayda aslında Aslı'nın çocuğu aldırmaktan vazgeçtiğini bilmemektedir. İkili arasındaki uçurumun büyümesine yol açan bu olay sonrasında boşanma kağıtlarını imzalıyor ve davanın açılmasını bekliyorlar. Ferhat, bu olaydan sonra kendisini ölüme götürecek bir işe girişir. Abidin'e "Kısmetse ölmeye" demesi sonrasında Aslı telaşlanır. Yiğit de Ferhat'ı engellemek ister ama o kararından geri dönmez.

Cem’in ölümünden sonra hayatını yeniden şekillendirmek isteyen Aslı, Ferhat ile boşanma kararı alırlar. Ferhat’ın değişmediğini ve giderek ona benzediğini fark eden Aslı, kalbine söz geçirmeye çalışır. Tüm bu olayların akabinde Aslı, hamile olduğunu öğrenir.

Ferhat’ın baba olamayacağını düşünen Aslı, bebeğini aldırmak istediğini söyler. Bu karar karşısında ne yapacağını bilemeyen Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadığını düşünür. Aslı, son anda bebeğini aldırmaktan vazgeçer. Fakat bu kararını Ferhat’a açıklamak istemez. Aslı, bebeğini tek başına büyütme kararı alır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Öte yandan Aslı’nın yeğeni Jülide intikam için yaşadığı yere gelir. Aslı için çember daralmaya başlar ve geçmişinde bıraktığını düşündüğü gerçeklerle yeniden yüzleşme zorunda kalacaktır. Jülide, Aslı'nın hayatına aniden dahil olur. Ferhat ve ailesi, Jülide'nin gizemini çözmeye çalışırler.

SON SÖZÜN BU MU?

Namık Emirhan ise hedefinden vazgeçmez ve Ferhat ile birlikte kanlı bir olaya hazırlanır.

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