Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı: Aslı itiraf ediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı duygusal sahneleri ile izleyenleri mest etti. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk, her pazartesi Kanal 'de ekrana geliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'a bebeği aldırmadığını itiraf ediyor. Ferhat'ın "kısmetse ölüme" sözleri Aslı'yı derinden etkilemiş ve böyle bir karar almıştır. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 24. bölüm fragmanı çıktı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'tan sakladığı sırrı itiraf ediyor. Ferhat'ın arabadan çıkmasını söylemesi üzerine Aslı, "o zaman ona ne diyeyim. Çocuğumuza" demesi Ferhat'ı hem şok ediyor hem sinirlendiriyor. Ferhat "Benden saklayarak neyi planlıyordun? Boşanıp çocuğu benden uzaklarda büyütmek miydi?" diye soruyor. "Benden ne istiyorsun" diye soran Ferhat'a Aslı "Seni" diyor.





Ferhat, yaşadıkları olayların üstüne Aslı'yı terketmeyi kafasına koymuştur. Aslı ise Ferhat'tan hiçbir zaman ayrılmak istememektedir. Ferhat'ı kaybetme korkusunu engellemek için sakladığı büyük sırrı Ferhat'a itiraf eder. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!