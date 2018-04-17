Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm izle: Aslı gerçekleri öğreniyor! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 26. son bölümü ile ekran başına kilitlerken yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edilmeye başlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk 26. bölümde Abidin, köstebeğin kim olduğunu öğrenir. Ama Ferhat'a köstebeğin Gülsüm olduğunu söyleyemez ve kendi ismini verir. Yiğit ise Necdet'in ölümünü araştırmaktadır. Fakat boğazına dayanan bıçak ile ölümle burun buruna gelir. Ve Namık Emirhan'ın ismi bir kere daha ortaya çıkar.
Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde ise Ferhat, Vildan'ı eve geri getirmek için gittiği otelde kendisine mektup bıraktığını öğrenmiştir. Mektupta yazılanları Aslı'nın görmesini istemediği için eve doğru yol alır. Fakat Aslı mektubu çoktan okumuştur. Mektupta neler yazıyordu? Aslı gerçekleri öğrendi mi? Siyah Beyaz Aşk 26. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Siyah Beyaz Aşk 26. Bölümde Aslı ve Ferhat, doğacak çocuklarını düşünerek yeni bir hayata başlamak ister. Fakat geçmişte yaşananlar, onların peşini bırakmayacaktır.
Ferhat, Jülide’nin söylediklerinin doğru olup olmadığının peşine düşerken, bir yandan da Aslı’yı bu meseleden uzak tutmaya çalışır. Ancak, bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.
Aslı her şeyi öğrendi mi? #Bizimİçin #SiyahBeyazAşk #AsFer pic.twitter.com/9U5JZjgQbk— Siyah Beyaz Aşk (@SBAdizi) 16 Nisan 2018
Eve geri dönen Cüneyt, Özge’yi kullanarak evde kalmayı amaçlar. Ancak Ferhat’ın bu konuda başka bir çözüm yolu olacaktır. Ferhat bir yandan da Cüneyt’e yardım eden köstebeğin peşindedir. Ferhat’ın bu yolda ulaşacağı kişi, onu şoke edecektir.
Ferhat’ın evden gitmesine mani olmak isteyen Namık’ın tercih ettiği yol başta Aslı olmak üzere evdeki herkesi şaşırtacaktır. Özge meselesi ile Aslı ve Ferhat’ın arasını açmayı planlayan Jülide hedefine ulaşacağını düşünürken, ev içerisinde kendisini bekleyen başka bir tehlikeden habersizdir.
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE
Yiğit, Necdet cinayetinin arkasındaki sırrı çözmeye yaklaştıkça, önüne yeni engeller çıkar. Giderek Namık Emirhan ismine yaklaşan Yiğit hiç beklemediği bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum