Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm izle: Aslı gerçekleri öğreniyor! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 26. son bölümü ile ekran başına kilitlerken yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edilmeye başlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk 26. bölümde Abidin, köstebeğin kim olduğunu öğrenir. Ama Ferhat'a köstebeğin Gülsüm olduğunu söyleyemez ve kendi ismini verir. Yiğit ise Necdet'in ölümünü araştırmaktadır. Fakat boğazına dayanan bıçak ile ölümle burun buruna gelir. Ve Namık Emirhan'ın ismi bir kere daha ortaya çıkar.

Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde ise Ferhat, Vildan'ı eve geri getirmek için gittiği otelde kendisine mektup bıraktığını öğrenmiştir. Mektupta yazılanları Aslı'nın görmesini istemediği için eve doğru yol alır. Fakat Aslı mektubu çoktan okumuştur. Mektupta neler yazıyordu? Aslı gerçekleri öğrendi mi? Siyah Beyaz Aşk 26. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 26. Bölümde Aslı ve Ferhat, doğacak çocuklarını düşünerek yeni bir hayata başlamak ister. Fakat geçmişte yaşananlar, onların peşini bırakmayacaktır.

Ferhat, Jülide’nin söylediklerinin doğru olup olmadığının peşine düşerken, bir yandan da Aslı’yı bu meseleden uzak tutmaya çalışır. Ancak, bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.