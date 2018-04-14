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Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat'ın zor seçimi! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 14.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı dizisi Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı ile Ferhat, Vildan'ın çocuğu nedeniyle yüzleşiyor. Ferhat, bir yandan bu olay yüzünden terkedip gitmeyi düşünüyor. Ferhat ile Aslı'nın romantik halleri ve konuşmaları AsFer hayranlarını mutlu etti. İşte Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar...

Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat'ın zor seçimi! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm 2. fragmanı Aslı ile Ferhat'ın merak ettiren konuşmaları ile Kanal D tarafından paylaşıldı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı dizisi Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanına Mümin Sarıkaya'ın yorumladığı "Ben Yoruldum Hayat" şarkısı ile ayrı bir hava veriyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat, içinde bulunduğu durumdan kaçmak isterken aynı zamanda Aslı'ya olan aşkı onu frenliyor. Aslı ile Ferhat'ın çocuklarına yönelik yaptığı konuşmalar, izleyicileri sevindiriyor. İşte Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm 2. fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 26. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat, Aslı'ya verdiği sözden dönüp Cüneyt'i vuracak mı? Cüneyt'in "Özge'ye ne diyeceksin? Babam nerede diyecek?" sözleri Ferhat'ın fikrini değiştirecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 25. Bölümde Aslı ile Ferhat, ilk defa kendileri için harekete geçiyor! Kaçakçılara düzenlediği operasyon sonrası hedef haline gelen savcı Yiğit, sokak ortasında vurulur. Bu olay Ferhat’ı perişan eder ve Yiğit apar topar hastaneye kaldırılır. Yiğit, daha önceden deşifre olduğunu öğrenmiştir ve bu olaya karşı hazırlık yapmıştır. Giydiği koruma yelek sayesinde bu olaydan yara almadan kurtulmayı başarır.

Ferhat, kardeşi Yiğit’in vurulmasından sonra hayatına dair yeni kararlar alır. Aslı ve çocuğunu düşünmek zorunda olan Ferhat, her şeyi arkalarında bırakacakları yeni bir hayata hazırlanır. Aslı’nın, uzun zamandan beri beklediği bu teklif nihayet gelmiştir.

Aslı’dan intikam almak için gelen yeğeni Jülide, ortalığı karıştırmaya devam eder. Namık Emirhan ile yaşadığı gizli ilişkinin yankıları sürerken, Vildan ile dışarı çıktığı gece gizli bir gerçek öğrenir. Vildan ile Ferhat’ın ilişki yaşadığını Aslı’ya anlatan Jülide, yeni problemleri beraberinde getirir.

Yeter ise Azad Dağıstan’ın öldüğü haberini alır. Bu haberle yıkılan Yeter, neler yaşandığını öğrenmek ister. Öldürülen Azad Dağıstan’ın yankıları sürerken, Yeter kendisine bırakılmış mektubu alır.

Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle

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