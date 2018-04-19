Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm fragmanı: Ferhat, Aslı'ya gerçeği söyleyecek mi? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm fragmanı izleyenleri daha da meraklandırdı. Kanal D'de pazartesi akşamı ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı, Ferhat'a bırakılan, Vildan tarafından yazılmış mektubu bulmuş ve okumuştu. Ferhat'ın bunu nasıl açıklayacağı merak ediliyordu. Heyecanla beklenen Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında da Ferhat, Aslı'ya gerçekleri söylemek istiyor. Vildan'ın derdi bizimle diyen Ferhat, devamını getirebilecek mi? Aslı'ya gerçekleri söyleyebilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm fragmanı... SİYAH BEYAZ AŞK 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 27. Bölüm Fragmanı yayında! Aslı, gizli gerçeği öğreniyor; tüm aileyi büyük bir şok bekliyor! Vildan ile Jülide'nin bir gece eğlenmek için çıktıklarında, Jülide gizli gerçeği öğrenmişti. Vildan, yıllardır Ferhat'a karşı duyguları olduğunu ve bir gece birlikte olduklarını itiraf etmişti. Bunun üzerine harekete geçen Jülide, tüm ailenin önünde bu durumu ortaya çıkarmıştı. Ferhat ile Jülide'nin yaptırdığı DNA sonucu da bunu doğrulamıştı.

Ferhat ise hamile olan Aslı'dan bu gerçeği saklamak ister. Hamileliğinin etkilenmesini istemeyen Ferhat, doğumdan sonra bunu Aslı'ya açıklamak ister. Fakat işler Ferhat'ın istediği gibi gitmez. Yiğit ile yüzleşen Ferhat, bu gerçeği daha fazla Aslı'dan saklayamayacağını anlar. Aslı ile Ferhat'ın yüzleşmesi, Ferhat'ın sırrını ortaya çıkarır. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 23 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Siyah Beyaz Aşk 26. Bölümde Aslı ve Ferhat, doğacak çocuklarını düşünerek yeni bir hayata başlamak ister. Fakat geçmişte yaşananlar, onların peşini bırakmayacaktır.

Ferhat, Jülide’nin söylediklerinin doğru olup olmadığının peşine düşerken, bir yandan da Aslı’yı bu meseleden uzak tutmaya çalışır. Ancak, bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Aslı her şeyi öğrendi mi? #Bizimİçin #SiyahBeyazAşk #AsFer pic.twitter.com/9U5JZjgQbk — Siyah Beyaz Aşk (@SBAdizi) 16 Nisan 2018 Eve geri dönen Cüneyt, Özge’yi kullanarak evde kalmayı amaçlar. Ancak Ferhat’ın bu konuda başka bir çözüm yolu olacaktır. Ferhat bir yandan da Cüneyt’e yardım eden köstebeğin peşindedir. Ferhat’ın bu yolda ulaşacağı kişi, onu şoke edecektir.