Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı: Ferhat, Namık'ı bulabilecek mi? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 30. Bölüm Fragmanı yayında! Ferhat, intikam hırsı yüzünden Aslı ile büyük bir tartışma içerisine giriyor! Ferhat, babasının ölümüne sebep olan kişinin Namık Emirhan olduğunu öğrenmesiyle intikam peşinde koşmaya başlar. Namık Emirhan'ın polislerin elinden kaçmasıyla onu bulmayı amaç edinir. Aslı ise Ferhat'ın bu intikam hırsı yüzünden karanlık taraftan kurtulması gerektiğini düşünür ve sert konuşur. Ferhat ise kendi bildiği karanlık yolda devam etmekte ısrarcıdır.

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı dizinin pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde Ferhat, Yiğit'ten berber Necdet'i öldürtenin Namık olduğunu öğrenir. Bu gerçeği kabullenmekte zorlanan Ferhat, Namık'ın tutuklanıp götürülürken kaçtığını öğrenir. Bunun üzerine iyice deliye dönen Ferhat, Namık'ın peşine düşer. Fakat bu olay, Aslı ile Ferhat arasında sert bir kavganın yaşanmasına neden olur. Yine de Ferhat, bu olayın peşini bırakmayacaktır. Ferhat, Namık'ı bulabilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 29. Bölümde Aslı , Ferhat’a müjdeli haberi verdi. Özge’nin, Ferhat ile Vildan’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, bu gerçeği kaldıramaz ve evden ayrılmaya karar verir. Ferhat, Aslı ile aşk masallarının böyle bitmeyeceğini dile getirse de Aslı, kararından emindir. Kalbine söz geçirmeye çalışan Aslı, mantığıyla hareket eder ve Ferhat’ın kendisinden bu gerçeği saklamasını kabullenemez. Aslı, evi terk etmesinin ardından kendisini durdurmaya çalışmayan Ferhat’ı suçlar.

Dilsiz ile Hülya’nın düğünü, herkesi bir araya getirir. Aslı ile Ferhat, nikah şahidi olurlar. Aslı’yı kolay kolay kaybetmek istemeyen Ferhat, bir araya geldiklerinde müjdeli haberi alır. Aslı, bebeğinin cinsiyetini öğrenmiştir. Ferhat, aralarındaki tüm bağları koparacakken Aslı, erkek bebeği olacağını itiraf eder. Ferhat’ı yeni bir sınav beklemektedir. Aslı’dan vazgeçemeyen Ferhat, önemli bir adımın eşiğindedir.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Aslı’dan intikam almak için bir anda hayatına giren yeğeni Jülide, yeni planları devreye sokmak üzeredir. Annesinin öcünü alabilmek için yeni kozların peşine düşen Jülide, Vildan ile iş birliği yapar. Üstelik Cüneyt’in kendisine olan ilgisi de birlikte hareket etmelerine yol açar. Ferhat ve Aslı’ya karşı olanlarla aynı tarafta yer alan Jülide, adım adım amacına ilerlemektedir.

Ferhat ise geçmişinin üzerinde sis perdesini aralamak üzeredir. Yusuf’un kendisine anlatacakları eşiğinde gerçekleri öğrenmeyi planlayan Ferhat, babasının ölümünün arkasında yatanları öğrenmek ister. Fakat Aslı’nın, Yusuf’u bırakması Ferhat’ın planlarını altüst eder. Dayısı sandığı Namık Emirhan ile yeniden karşı karşıya gelen Ferhat, her geçen gün sonuca daha da yaklaşır.

İlk defa senin için bir şey yapmak istedim! -Yiğit #BanaKalDe pic.twitter.com/gqzanwmVvG — Kanal D (@KanalD) 7 Mayıs 2018



