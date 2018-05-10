MAGAZİN

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı: Ferhat, Namık'ı bulabilecek mi? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 10.05.2018 08:29 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen, Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat, Namık'ın peşine düştü. Son bölümde babasını öldürtenin Namık olduğunu öğrenen Ferhat, karakola giderken kaza yapan araçtan kaçtığını öğrenir ve Namık'ın peşine düşer. Bu olayda Aslı ile Ferhat yine karşı karşıya gelir. İşte Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı: Ferhat, Namık'ı bulabilecek mi? (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı dizinin pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde Ferhat, Yiğit'ten berber Necdet'i öldürtenin Namık olduğunu öğrenir. Bu gerçeği kabullenmekte zorlanan Ferhat, Namık'ın tutuklanıp götürülürken kaçtığını öğrenir. Bunun üzerine iyice deliye dönen Ferhat, Namık'ın peşine düşer. Fakat bu olay, Aslı ile Ferhat arasında sert bir kavganın yaşanmasına neden olur. Yine de Ferhat, bu olayın peşini bırakmayacaktır. Ferhat, Namık'ı bulabilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 30. Bölüm Fragmanı yayında! Ferhat, intikam hırsı yüzünden Aslı ile büyük bir tartışma içerisine giriyor! Ferhat, babasının ölümüne sebep olan kişinin Namık Emirhan olduğunu öğrenmesiyle intikam peşinde koşmaya başlar. Namık Emirhan'ın polislerin elinden kaçmasıyla onu bulmayı amaç edinir. Aslı ise Ferhat'ın bu intikam hırsı yüzünden karanlık taraftan kurtulması gerektiğini düşünür ve sert konuşur. Ferhat ise kendi bildiği karanlık yolda devam etmekte ısrarcıdır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 29. Bölümde Aslı , Ferhat’a müjdeli haberi verdi. Özge’nin, Ferhat ile Vildan’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, bu gerçeği kaldıramaz ve evden ayrılmaya karar verir. Ferhat, Aslı ile aşk masallarının böyle bitmeyeceğini dile getirse de Aslı, kararından emindir. Kalbine söz geçirmeye çalışan Aslı, mantığıyla hareket eder ve Ferhat’ın kendisinden bu gerçeği saklamasını kabullenemez. Aslı, evi terk etmesinin ardından kendisini durdurmaya çalışmayan Ferhat’ı suçlar.

Dilsiz ile Hülya’nın düğünü, herkesi bir araya getirir. Aslı ile Ferhat, nikah şahidi olurlar. Aslı’yı kolay kolay kaybetmek istemeyen Ferhat, bir araya geldiklerinde müjdeli haberi alır. Aslı, bebeğinin cinsiyetini öğrenmiştir. Ferhat, aralarındaki tüm bağları koparacakken Aslı, erkek bebeği olacağını itiraf eder. Ferhat’ı yeni bir sınav beklemektedir. Aslı’dan vazgeçemeyen Ferhat, önemli bir adımın eşiğindedir.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Aslı’dan intikam almak için bir anda hayatına giren yeğeni Jülide, yeni planları devreye sokmak üzeredir. Annesinin öcünü alabilmek için yeni kozların peşine düşen Jülide, Vildan ile iş birliği yapar. Üstelik Cüneyt’in kendisine olan ilgisi de birlikte hareket etmelerine yol açar. Ferhat ve Aslı’ya karşı olanlarla aynı tarafta yer alan Jülide, adım adım amacına ilerlemektedir.

Ferhat ise geçmişinin üzerinde sis perdesini aralamak üzeredir. Yusuf’un kendisine anlatacakları eşiğinde gerçekleri öğrenmeyi planlayan Ferhat, babasının ölümünün arkasında yatanları öğrenmek ister. Fakat Aslı’nın, Yusuf’u bırakması Ferhat’ın planlarını altüst eder. Dayısı sandığı Namık Emirhan ile yeniden karşı karşıya gelen Ferhat, her geçen gün sonuca daha da yaklaşır.


Türkiye'nin gözü bu davada... Flaş gelişme!Türkiye'nin gözü bu davada... Flaş gelişme!
Dolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekorDolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekor
'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı Siyah Beyaz Aşk 30 bölüm fragmanı kanal d

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

HDP'den ikinci tur açıklaması: İki adaydan birini tercih edeceğiz

HDP'den ikinci tur açıklaması: İki adaydan birini tercih edeceğiz

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

İlginizi Çekebilir

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Ece Seçkin sevilen dizide!

Ece Seçkin sevilen dizide!

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Kadın 26. yeni bölüm fragmanı: Sarp sonunda gerçekleri öğrendi! (Kadın 25. son bölüm izle)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü izle: Noyan ile Ertuğrul'un uzun yolculuğu! (Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü izle: Noyan ile Ertuğrul'un uzun yolculuğu! (Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mercan öldü mü? (Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü izle)

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mercan öldü mü? (Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü izle)

Ünlü gazeteci Jet Sosyete dizisine konuk oluyor!

Ünlü gazeteci Jet Sosyete dizisine konuk oluyor!

Oya Unustası kimdir? Diriliş Ertuğrul'a katılan Oya Unustası merak uyandırdı!

Oya Unustası kimdir? Diriliş Ertuğrul'a katılan Oya Unustası merak uyandırdı!

Söz 46. yeni bölüm internete özel fragman: Ateş, Fethi, Eylem öldü mü? (Söz son bölüm izle)

Söz 46. yeni bölüm internete özel fragman: Ateş, Fethi, Eylem öldü mü? (Söz son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı: Noyan'dan büyük tehdit "Ertuğrul'u öldürüp...)

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı: Noyan'dan büyük tehdit "Ertuğrul'u öldürüp...)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.