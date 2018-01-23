Siyah Beyaz Aşk'a Ferhat Aslı'nın öpüşme sahnesi damga vurdu!

Siyah Beyaz Aşk'ın 22 Ocak Pazartesi yayınlanan 14. bölümünde, Ferhat ile Aslı arasında romantik anlar yaşandı.

Ferhat’ın hapiste tanıştığı Azad Dağıstan, gönderdiği mektupla Ferhat’a güvenini sınar. Azad Dağıstan’ın kızı Ayhan’ın silah doğrultması karşısında önemli bir sınav veren Ferhat, teslim ettiği mektubu okumamasıyla güven testinden geçer. Ferhat ise bu durum karşısında oldukça bozulur. Böyle bir oyun oynanması canını sıksa da Azad Dağıstanlı ile ortak hareket edecektir.

Azad Dağıstan, Ferhat’a büyük saygı duyar ve onunla birlikte çalışmak ister. Ferhat ile Aslı arasındaki gerilim devam eder. Aslı’ya eskiden olduğu gibi sert davranan Ferhat, yollarının ayrıldığını söyler. Bu karar karşısında büyük üzüntü duyan Aslı, Ferhat’ın itirafı sonrası aşka teslim olur. Öte yandan Yiğit’in hapse girmesi, iki kardeşi tekrar karşı karşıya getirir. Yiğit, Ferhat’a sırt çevirir ve ailesi de tüm bağlarını koparmak için adım atar.

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