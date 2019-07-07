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Siyah-beyaz fotoğraf tutkusuna 500 bin lira harcadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Yaklaşık 20 yıl önce tutkuyla siyah-beyaz fotoğraf koleksiyonuna başlayan iş insanı Faruk Küçük, bugüne kadar 100'den fazla sergi açtı - Koleksiyonunda aralarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açılışında dua ettiği fotoğrafın orijinalinin de olduğu yaklaşık 10 bin fotoğraf bulunan Küçük, Ankara konusunda Türkiye'nin en geniş fotoğraf arşivinin de sahibi - Koleksiyoner Faruk Küçük: - "Koleksiyonumu insanlarla paylaşmak beni mutlu ediyor. Bugüne kadar 100'den fazla sergi açtım. İsteyen herkes koleksiyonumdaki fotoğraflarımı kullanabilir. Kimseden para istemiyorum"

ÖZCAN YILDIRIM - İş insanı Faruk Küçük, yaklaşık 20 yıl önce tutkuyla başladığı siyah-beyaz fotoğraf koleksiyonuna 500 bin liradan fazla para harcadı.

Küçük, AA muhabirine, 50 yılı aşkın süre baba mesleği dericiliği yaptıktan sonra yaklaşık 20 yıl önce işleri çocuklarına devrettiğini söyledi.

İşlerden elini çekmeye başladığı dönemde yeni uğraş edinmek istediğini ve bu sırada koleksiyonculuğa merak saldığını belirten Küçük, siyah-beyaz fotoğraflar ile kitap ve süreli yayınlar biriktirmeye başladığını dile getirdi.

- Tepkilere rağmen tutkusundan vazgeçmedi

Koleksiyonunda Atatürk, Cumhuriyet'in ilk yılları ve eski Ankara fotoğraflarının özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Küçük, koleksiyon tutkusuyla ilgili şunları kaydetti:

"Siyah-beyaz fotoğraflar beni geçmişe götürüyor. Birçok kişi gibi ben de geçmişi özlemle anıyorum. Bu fotoğrafları biriktirerek bu özlemimi bir nebze de olsa gideriyorum. Koleksiyonerlik, tutkuyla yapılması gereken bir iş. Tutkunuz yoksa başarılı olmanız mümkün değil. Koleksiyona başladığım ilk yıllarda eşimin ve çocuklarımın tepkilerine rağmen tutkumdan vazgeçmedim.

Vaktimin ve paramın büyük bir kısmını, beni mutlu eden siyah-beyaz fotoğraf tutkuma harcadım."

Koleksiyon tutkusunun zaman zaman zaafa dönüştüğünü belirten Küçük, elinde 15 tane olan fotoğrafın 16'ncısını gördüğünde hiç düşünmeden aldığını söyledi.

- Atatürk fotoğrafı için aylarca uğraştı

Emekli aylığını ve kira gelirlerini her ay koleksiyonu için harcadığını anlatan Küçük, 20 yılda siyah-beyaz fotoğraf koleksiyonuna 500 bin liradan fazla para harcadığını dile getirdi.

Koleksiyonunun en gözde parçasının, Atatürk'ün TBMM'nin açılışında dua ettiği fotoğraf olduğunu söyleyen Küçük, sahip olabilmek amacıyla aylarca uğraştığı bu fotoğraf için orta halli bir otomobil parası harcadığını kaydetti.

Koleksiyonunda bir benzeri daha olmayan birçok fotoğraf bulunduğuna dikkati çeken Küçük, Ankara konusunda Türkiye'nin en geniş fotoğraf arşivinin sahibi olduğunu ifade etti.

İş insanı Faruk Küçük, koleksiyonunun başta kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler olmak üzere herkese açık olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İş insanları, servetleriyle kazandıkları şehre, bölgeye, ülkeye yatırım yapmalıdır. Bu yatırımın ekonomik olması kadar kültürel olması da önemlidir. Koleksiyonumla kendi adıma bu konuda bir adım attığımı düşünüyorum. Elimdeki fotoğrafları da kendime saklamıyorum, onları insanlarla paylaşmak beni mutlu ediyor. Bugüne kadar 100'den fazla sergi açtım. İsteyen herkes koleksiyonumdaki fotoğraflarımı kullanabilir. Kimseden para istemiyorum.

Tek şartım aile şirketimiz Dericizade'nin logosuna eserin bir köşesinde ufak da olsa yer verilmesi."

Koleksiyonunu bir müzede değerlendirmeyi hedeflediğini dile getiren Küçük, bu konuda Ankara'nın ünlü koleksiyonerleri Necati Doğan ve Fuat Köksal'dan yardım ve destek aldığını da ifade etti.

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