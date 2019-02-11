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Siyah beyaz Yeşilçam döneminin güler yüzlü oyuncusu: Vahi Öz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Neredeyse hiç renkli filmde rol almayan, "Horoz Nuri" ve "Rüknettin" tiplemeleriyle büyük beğeni kazan oyuncu Vahi Öz, vefatının 50. yılında anılıyor

İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Siyah beyaz Yeşilçam döneminin güler yüzlü oyuncusu Vahi Öz'ün vefatının üzerinden 50 yıl geçti.

İstanbul'da 1911'de dünyaya gelen Vahi Öz, Samsun'da okuduğu liseyi bitiremeden sanat dünyasının içine atıldı ve ilk kez 1928'de Samsun Gençlik Mahfeli'nde sahneye çıkarak tiyatrocu oldu.

İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 1930'da profesyonel oyunculuğa adım atan Öz, Raşit Rıza Trupu ile Anadolu'yu karış karış gezerek oyunlar sergiledi.

Öz,1938-1945 yıllarında Ankara Radyosu temsil kolunda görev yaptı ve her pazartesi yayınlanan "Kimgil Ailesi"nde seslendirdiği "Baba" rolüyle ün kazandı.

Bu dönemde sırasıyla "Raşit Rıza", "Ses", "Yeni Ses", "Şen Ses" ve "Küçük Opera"da çalıştıktan sonra 1945'te İstanbul'a dönerek, Ses Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaya başladı.

- 1960'larda oyuncuların plak yapma modasına uydu

Vahi Öz, sinema dünyasıyla da 1947'de Turgut Demirağ'ın Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimli romanından uyarlayarak yönettiği "Bir Dağ Masalı" filmiyle tanıştı.

Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile 1948'de "Naşit Tiyatrosu"nu kuran Öz, sinema kariyeri boyunca canladırdığı "Horoz Nuri" ve "Rüknettin" tiplemeleriyle büyük beğeni kazandı.

Oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarlığı ve yönetmenlik de yapan Vahi Öz, neredeyse hiç renkli filmde rol almadı.

Öz, Yeşilçam'da oyuncuların plak yapma modasına uydu ve 1964'te Serengil Plak için bir 45'lik yaparak, ön yüzünde "Bedia" adlı parçayı, arka yüzünde ise Öztürk Serengil'le birlikte "Bekarlıktan Kurtulduk" adlı parçası seslendirdi.

- Sırf görüntüsüyle bile insanları güldürebilmeyi başardı

Özellikle Mualla Sürer ve Sadri Alışık'la yaptığı filmlerle hafızalarda yer eden Öz, hiçbir şey yapmasa da sırf görüntüsüyle bile insanları güldürebilmeyi başarabilmiş nadir komedyenlerden biri oldu.

İlk evliliğini 1940'ta yapan ve bu evliliğinden Taner isminde bir oğlu olan Vahi Öz, 5 kez evlendi ve 12 Şubat 1969'da prostat kanseri nedeniyle vefat etti.

Rol aldığı bazı filmler:

"Gençlik Günahı", "Hülya", "Kanlı Taşlar", "İstanbul Geceleri", "Parmaksız Salih", "Deli", "Efelerin Efesi", "Kan Kardeşler", "Süt Kuzuları", "Köprüaltı Çocukları", "Kadifeden Kesesi", "Cumbadan Rumbaya", "Ayrı Dünya", "Hazreti Ömer'in Adaleti", "Gönül Avcısı", "Ayşecik Canımın İçi", "Çapkın Kız", "Şaşkın Baba", "Kader Kapıyı Çaldı", "Keşanlı Ali Destanı", "Turist Ömer", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Kart Horoz", "Sevgili Öğretmenim", "Trafik Belma", "Bekar Odası", "Kara Sevda", "Kanlı Nigar", "Bir Damat Aranıyor"

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