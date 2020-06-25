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Siyah Bir Amerikalının Öldürülmesiyle İlgili 3 Kişinin Yargılaması Başladı

25.06.2020 13:10 | Son Güncelleme

Amerika’nın Georgia eyaletinde 4 ay önce, siyah Amerikalı Ahmaud Arbery’nin koşu yaptığı sırada öldürülmesiyle ilgili olarak 3 kişinin yargılanmasına başlandı

Siyah Bir Amerikalının Öldürülmesiyle İlgili 3 Kişinin Yargılaması Başladı

Amerika’nın Georgia eyaletinde 4 ay önce, siyah Amerikalı Ahmaud Arbery’nin koşu yaptığı sırada öldürülmesiyle ilgili olarak 3 kişinin yargılanmasına başlandı. Gözaltına alına 3 beyaz Amerikalı hakkında hazırlanan iddianamede, cinayet ve diğer bazı suçlamalarda bulunuldu.

25 yaşındaki Ahmaud Arbery’nin öldürülmesinden yaklaşık 10 hafta sonra ortaya çıkan ve sosyal medyada hızlan yayılan cinayet anını gösteren video cinayetle ilgili halen kimsenin tutuklanmamış olması nedeniyle ciddi tepkilere neden oldu. Söz konusu videonun Mayıs ayında ortaya çıkmasıyla polis soruşturmayı derinleştirdi.

Videonun ortaya çıkmasından günler sonra, koşarken Arbery’yle karşılaştıkları görülen eski polis memuru 64 yaşındaki George McMichael ve 34 yaşondaki oğlu Travis McMichael cinayet suçlamasıyla gözaltına alındılar. Arbery’nin vurulmasının video kaydını alan 50 yaşındaki William Roddie Bryan Jr. da bir süre sonra benzer şekilde tutuklandı.

Juri, tutuklu 3 kişi hakkında 9 farklı suçlama bulunan iddianameyi kabul etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Arbery’i kamyonetiyle takip ettiğini kabul eden eski polis memuru ve oğlu onu koşarken görünce yakında bir yerde hırsızlık yaptığını ve kaçmakta olduğunu düşündüklerini söylediler. Onu yakalamak için takip ettiklerini öne sürdüler.

Cinayeti kayda alan kişi olan Bryan’ın avukatıysa, müvekkilinin olaya sadece tanık olduğunu ve mahkemeyle tam olarak işbirliği yaptığı savunmasında bulundu.

Öldürülen Arbery’nin aile avukatıysa, iddianamedeki suçlamaların karşılığının idam cezası olduğunu ancak savcılığın henüz bu yönde bir mütalaa vermediğini dile getirdi.

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